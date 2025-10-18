Begin typing your search above and press return to search.
    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള: സമ്മാനത്തുക വർധിപ്പിച്ചു

    ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രോഫിക്കായി ജനറൽ സ്കൂളും സ്പോർട്സ് സ്കൂളും രണ്ടായി പരിഗണിക്കും
    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള: സമ്മാനത്തുക വർധിപ്പിച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കു​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്‌ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്‌ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്‌. നി​ല​വി​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സി​ൽ മി​ക​ച്ച ജ​ന​റ​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 2,20000 എ​ന്ന​ത്‌ ര​ണ്ട​ര​ല​ക്ഷ​മാ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള 1,65,000 എ​ന്ന​ത്‌ 1,75,000 ആ​യും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള 1,10,000മെ​ന്ന​ത്‌ 1,25,000 ആ​യു​മാ​ണ്‌ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്‌. അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​രു ല​ക്ഷ​വും ര​ണ്ട്‌, മൂ​ന്ന്‌ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ യ​ഥാ​ക്ര​മം 75,000, 50,000 രൂ​പ​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്‌ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്‌ സ്‌​പോ​ർ​ട്സ്‌ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്‌ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്‌.

    മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ളി​നു​ള​ള ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സ്കൂ​ളും സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ളും ര​ണ്ടു കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഓ​രോ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ നി​ന്നും മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യി​ന്റ്‌ നേ​ടി​യ ജി​ല്ല നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സ്കൂ​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സം ഇ​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ടു കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളും നേ​ടു​ന്ന ആ​കെ പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചു ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്‌ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ​യും ഓ​വ​റോ​ൾ ട്രോ​ഫി​യ്‌​ക്കാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്‌ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്‌ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചീ​ഫ് മി​നി​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല പ​ര്യ​ട​നം 19ന്‌ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ ത​ട്ട​ത്തു​മ​ല ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ന്റ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​മേ​ഷ്‌ എ​ൻ.​എ​സ്‌.​കെ​യും ചേ​ർ​ന്ന്‌ ട്രോ​ഫി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. 21ന്‌ ​രാ​വി​ലെ 10 ന് ​പ​ട്ടം ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന്‌ ട്രോ​ഫി​യും ദീ​പ​ശി​ഖ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന വേ​ദി​യാ​യ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. 12 സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 41 മ​ത്‌​സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്‌ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്‌. മേ​ള​യി​ൽ ഇ​ൻ​ക്ലൂ​സീ​വ് സ്പോ​ർ​ട്സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 1944 കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഗ​ൾ​ഫി​ൽ കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സ് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 7 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്‌ 12 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 35 പേ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    21ന് തിരിതെളിയും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കൗ​മാ​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ കാ​യി​ക സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​കേ​കു​ന്ന കേ​ര​ള സ്‌​കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് തി​രി​തെ​ളി​യും. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്‌ നാ​ലി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ഐ.​എം. വി​ജ​യ​ൻ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് റാ​ലി​യു​ടെ ദീ​പ​ശി​ഖ തെ​ളി​യി​ക്കും. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കൗ​മാ​ര താ​ര​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. 28നാ​ണ്‌ സ​മാ​പ​നം.

    കായികാധ്യാപകർ സഹകരിക്കുന്നില്ല -മന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്കു​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​മാ​യി കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്‌ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ക​ല- കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്‌ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​ട്ടും ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം അ​ധ്യാ​പ​ക​രും നി​സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്‌. സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്ന്‌ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ നി​ല​പാ​ട്‌ വ്യ​ക്‌​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ല- കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ത​സ്തി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ത​സ്തി​ക നി​ർ​ണ​യ അ​നു​പാ​തം 300:1 ആ​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്‌ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്‌ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ക്കാ​ത്ത വി​ധം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

