    date_range 18 Aug 2025 11:22 PM IST
    date_range 18 Aug 2025 11:22 PM IST

    സംസ്ഥാന ജൂനിയർ അത്‍ലറ്റിക് മീറ്റ്: കപ്പിൽ മുത്തമിടാൻ പാലക്കാട്

    സംസ്ഥാന ജൂനിയർ അത്‍ലറ്റിക് മീറ്റ്: കപ്പിൽ മുത്തമിടാൻ പാലക്കാട്
    അ​ണ്ട​ർ 20 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹൈ​ജം​പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി​ താരം ജ്യു​വ​ൽ തോ​മ​സ് | ചിത്രം: പി.​ബി. ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 69ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം​ദി​ന​വും പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ തേ​രോ​ട്ടം. 477 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 428.5 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റ​വും 311 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​വു​മാ​ണ് ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നാ​ല് മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പി​റ​ന്ന​ത്.

    18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 200 മീ​റ്റ​റി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ ടി.​എം. അ​തു​ലും (21.77 സെ​ക്ക​ന്‍ഡ്) 20 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 110 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡി​ൽ​സി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ കി​ര​ണും (13.84 സെ​ക്ക​ന്‍ഡ്) ഡി​സ​ക്സ് ത്രോ​യി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്‍റെ കെ.​സി. സ​ർ​വ​നും (51.11 മീ​റ്റ​ർ) 4x100 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​വു​മാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്.

    2019ൽ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന്നെ 42.59 സെ​ക്ക​ന്‍ഡ് 42.57 സെ​ക്ക​ൻ​ഡാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ത​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കു​റി​ച്ച 50.42 മീ​റ്റ​റാ​ണ് സ​ർ​വ​ൻ തി​രു​ത്തി​യ​ത്. 110 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡി​ൽ​സി​ൽ 2015ൽ ​തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ മെ​യ് മോ​ൻ തീ​ർ​ത്ത 13.94 സെ​ക്ക​ൻ​ഡാ​ണ് 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കി​ര​ൺ റെ​ക്കോ​ഡ് ബു​ക്കി​ൽ മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന ദി​ന​മാ​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 21 ഫൈ​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

