Madhyamam
    Other Games
    ‘ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ?... ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ റെക്കോഡോടെ സ്വർണം നേടിയ സോന മോഹൻ ചോദിക്കുന്നു

    kerala school sports
    ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​സ്ക്ക​സ് ത്രോ​യി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡോ​ടെ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​ന്ന സോ​ന മോ​ഹ​ൻ

    (ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കു​ട്ട​മ​ത്ത്,

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്)

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ഇ​രു​ണ്ടു​മൂ​ടി​യ കാ​ര്‍മേ​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ പെ​യ്തൊ​ഴി​യാ​ത്ത ക​ണ്ണു​ക​ളു​മാ​യി അ​വ​ള്‍ ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. മ​ന​സ്സ് നി​റ​യെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ ഒ​ന്നി​നും ഉ​ത്ത​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഡി​സ്‌​ക​സ് ത്രോ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സോ​ന​ക്ക് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ കു​ട്ട​മ​ത്ത് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നാ​ലാ​ള​റി​യു​ന്ന വി​ജ​യം, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വി​ജ​യം. കാ​ര​ണം ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​വ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത് നാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ പ​ണ​വു​മാ​യാ​ണ്.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത് ത​ന്നെ സോ​ന നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​സ്‌​ക​സ് ത്രോ​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​തു​ല്യ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച 37.73 മീ​റ്റ​ർ റെ​ക്കോ​ഡ് 38.64 മീ​റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് തി​രു​ത്തി​യാ​ണ് സോ​ന സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്. കെ.​സി. ഗി​രീ​ഷി​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സോ​ന മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ അ​ച്ഛ​ൻ മോ​ഹ​ന​ന്‍റെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് സോ​ന​യും അ​മ്മ സൗ​മ്യ​യും സ​ഹോ​ദ​രി നി​ഹാ​രി​ക​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം. രാ​ജ്യം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​യി​ക​താ​ര​മാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന മ​ക​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി സ്വ​രു​ക്കൂ​ട്ടി​യ പ​ണം ആ​ദ്യം എ​ടു​ത്തു. പ​ക്ഷേ അ​തും തി​ക​യാ​തെ വ​ന്നു. ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​തോ​ടെ പ​ല​രോ​ടും കൈ​നീ​ട്ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭൂ​വ​നേ​ശ്വ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത് ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന് വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 60,000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ചെ​ല​വ്. കാ​യി​ക വ​കു​പ്പോ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലോ ഒ​രു​രൂ​പ​പോ​ലും സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ല്ല. സൗ​മ്യ ചി​ട്ടി പി​ടി​ച്ച കാ​ശു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ക​ളെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് വ​രാ​നും കൈ​യി​ൽ ഒ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഒ​ടു​വി​ൽ കാ​രി​യി​ല്‍ വി.​വി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ആ​ര്‍ട്സ് ആ​ന്‍ഡ് സ്പോ​ര്‍ട്സ് ക്ല​ബി​ലെ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ മോ​ഹ​ന​ന്‍റെ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത 10,000 രൂ​പ​യാ​ണ് സോ​ന​യെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​തും മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ഡി​നു​ട​മ​യാ​ക്കി​യ​തും. ഇ​നി ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ൾ മീ​റ്റി​നും അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഖേ​ലോ ഇ​ന്ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ സോ​ന​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത് ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​യാ​യ അ​ച്ഛ​ൻ മോ​ഹ​ന​ന​ന്‍റെ ‘പൊ​ന്നൂ​സ്’ എ​ന്ന ഓ​ട്ടോ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ‘എ​നി​ക്ക് ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ഗെ​യി​സി​ലും ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സി​ലു​മൊ​ക്കെ മെ​ഡ​ല്‍ നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ത​യാ​റാ​കു​മോ?’-​നി​റ​ഞ്ഞ ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ സോ​ന കാ​യി​ക കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

