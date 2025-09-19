Begin typing your search above and press return to search.
    ചൈ​നീ​സ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെന്‍റ്; സിന്ധു, സാത്വിക്-ചിരാഗ് മുന്നോട്ട്

    Chirag Shetty and Satwik Reddy
    ഷെ​ൻ​സെ​ൻ: ചൈ​നീ​സ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പി.​വി. സി​ന്ധു​വും സാ​ത്വി​ക് സാ​യ് രാ​ജ് റാ​ങ്കി റെ​ഡ്ഡി-​ചിരാ​ഗ് ​ഷെ​ട്ടി സ​ഖ്യ​വും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ന്നു. ലോ​ക 14ാം ന​മ്പ​ർ താ​ര​മാ​യ സി​ന്ധു ആ​റാം ന​മ്പ​ർ താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ന്റെ പോ​ൺ​പാ​വി ചോ​ചു​വോ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ് 21-15, 21-15ന് ​വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ദ. ​കൊ​റി​യ​യു​ടെ ആ​ൻ സെ ​യ​ങ് ആ​ണ് സി​ന്ധു​വി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി.

    ലോ​ക ഏ​ഴാം ന​മ്പ​റു​കാ​രാ​യ സാ​ത്വി​ക്-​ചി​രാ​ഗ് സ​ഖ്യം 21-13, 21-12ന് 21ാം ​റാ​ങ്കി​ലു​ള്ള ചൈ​നീ​സ് താ​യ്പേ​യി​യു​ടെ ഹി​സി​യാ​ങ് ചെ​യ് ചി​യു-​വാ​ങ് ലീ ​ചി​ൻ ടീ​മി​നെ​യാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ചൈ​ന​യു​ടെ റെ​ൻ സി​യാ​ങ് യു-​സീ ഹാ​വോ​നാ​ൻ ജോ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    TAGS:badmintontournamentbadminton tournamentquarterfinalsSatwik-Chirag duo
