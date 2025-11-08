Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightഷൂ​ട്ടി​ങ് ലോ​ക...
    Other Games
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 11:08 PM IST

    ഷൂ​ട്ടി​ങ് ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: ര​വീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​ന് സ്വ​ർ​ണം; ഇ​ള​വേ​നി​ലി​ന് വെ​ങ്ക​ലം

    text_fields
    bookmark_border
    ഷൂ​ട്ടി​ങ് ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: ര​വീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​ന് സ്വ​ർ​ണം; ഇ​ള​വേ​നി​ലി​ന് വെ​ങ്ക​ലം
    cancel
    camera_alt

    ര​വീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്

    Listen to this Article

    കൈ​റോ: ഷൂ​ട്ടി​ങ് ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ര​വീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​ന് സ്വ​ർ​ണം. 50 മീ​റ്റ​ർ ഫ്രീ ​പി​സ്റ്റ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് 29കാ​ര​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്. 10 മീ​റ്റ​ർ എ​യ​ർ റൈ​ഫി​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​ള​വേ​നി​ൽ വാ​ള​റി​വാ​ൻ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി.

    ര​വീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​ന്റെ ക​രി​യ​റി​ലെ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. 2023ൽ ​ബാ​കു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു ഈ ​ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ സ്വ​​ദേ​ശി. 569 പോ​യ​ന്റു​മാ​യാ​ണ് ര​വീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​ന്റെ സു​വ​ർ​ണ​നേ​ട്ടം. ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യു​ടെ കിം ​ച്യോ​ങ്യോ​ങ് വെ​ള്ളി​യും നി​ഷ്പ​ക്ഷ അ​ത്‍ല​റ്റ് അ​രി​സ്റ്റാ​ർ​ക്കോ​വ് വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sports News
    News Summary - Shooting World Championship: Ravinder Singh wins gold; Elavenil wins bronze
    Similar News
    Next Story
    X