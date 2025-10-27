Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Oct 2025 12:12 AM IST
    27 Oct 2025 12:12 AM IST

    സ്കൂൾ കായികമേള: 100, 200 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ പ്രായ തട്ടിപ്പെന്ന് പരാതി

    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള 

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ പ്രാ​യ​ത്ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി. സീ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 100, 200 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യ അ​ത്‍ല​റ്റി​നെ പ്രാ​യം തി​രു​ത്തി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണു പ​രാ​തി.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശു​കാ​രി​ക്കെ​തി​രെ​യും കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് പ​രാ​തി. 100, 200 മീ​റ്റ​റി​ൽ താരം മെഡൽ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് വ​ട​വ​ന്നൂ​ർ വി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ​യും പാ​ല​ക്കാ​ട് ബി.​ഇ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 19 വ​യ​സി​നു താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍റെ ഡാ​റ്റ ബേ​സി​ൽ 2004 മേ​യ് നാ​ലി​ന് ജ​നി​ച്ച പെൺകുട്ടിക്ക് 21 വ​യ​സും അ​ഞ്ചു മാ​സ​വും 21 ദി​വ​സ​വും പ്രാ​യ​മു​ണ്ട്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൈ​മാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ധാ​റി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം അ​ണ്ട​ർ 19 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വാ​ദം. നേ​ര​ത്തെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ലും സ​മാ​ന ആ​രോ​പ​ണം പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ സ്കൂ​ളി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ബോയ്സ് സ്പ്രിന്റ് ഇനങ്ങളിൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ താരത്തിന്റെ പ്രാ​യ​ത്തി​ലും കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - School sports meet: Complaint alleging age fraud in 100 and 200 meter races
