    സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഇനി 117.5 പവ​െന്റ സ്വർണ കപ്പ്

    school sports
    representation image

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​കു​ന്ന ജി​ല്ല​ക്ക്​ 117.5 പ​വ​ൻ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പ്​ ന​ൽ​കും.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ്, അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​രു രൂ​പ വീ​തം സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​ക്ക്​ ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാം തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പ്​ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച പ​ണം ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള ക​പ്പി​നാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പ്​ വേ​ണ​മെ​ന്ന പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള ക​പ്പി​നാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച തു​ക​യും കാ​യി​ക മേ​ള​ക്കാ​യി സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പ്​ തു​ക​യും ചേ​ർ​ത്ത് 117.5 പ​വ​ൻ ക​പ്പ്​ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ 117പ​വ​ന്‍റെ​ സ്വ​ർ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്​. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്​ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ക​പ്പ്​ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    TAGS:Kerala Govtschool athleticspublic education DirectorSchool OlympicsSports News
