Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightപ്രൈം ​വോ​ളി​ബാ​ൾ...
    Other Games
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:37 PM IST

    പ്രൈം ​വോ​ളി​ബാ​ൾ ലീ​ഗ്: കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യോ​ട് തോ​റ്റ് കൊ​ച്ചി

    text_fields
    bookmark_border
    Prime Volleyball League
    cancel
    camera_alt

    പ്രൈം വോളിബോള്‍ ലീഗില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച്ച നടന്ന കൊച്ചി ബ്ലൂ സ്‌പൈക്കേഴ്‌സ്-കൊല്‍ക്കത്ത തണ്ടര്‍ബോള്‍ട്ട്‌സ് മത്സരത്തില്‍ നി

    Listen to this Article

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: പ്രൈം ​വോ​ളി​ബാ​ള്‍ ലീ​ഗി​ൽ കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​സ്‌​പൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സി​നെ തോ​ല്‍പി​ച്ച് കൊ​ല്‍ക്ക​ത്ത ത​ണ്ട​ര്‍ബോ​ള്‍ട്ട്‌​സ് സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    പി​ന്നി​ട്ടു​നി​ന്ന​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല്‍ക്ക​ത്ത​യു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്. നാ​ല് സെ​റ്റ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചി വീ​ണു. സ്‌​കോ​ര്‍: 12-15, 15-12, 15-06, 19-17. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം തോ​ല്‍വി​യാ​ണി​ത്. പ​ങ്ക​ജ് ശ​ര്‍മ​യാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ വി​നി​ത് കു​മാ​ര്‍ പു​റ​ത്താ​യ​തി​നാ​ല്‍ മ​ല​യാ​ളി താ​രം എ​റി​ന്‍ വ​ര്‍ഗീ​സി​നെ നാ​യ​ക​നാ​ക്കി​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഗോ​വ ഗാ​ര്‍ഡി​യ​ന്‍സു​മാ​യു​ള്ള ക​ളി​യി​ലെ ജ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ കൊ​ച്ചി മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    ഹേ​മ​ന്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തു​റ്റ സെ​ര്‍വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. എ​ന്നാ​ല്‍ കൊ​ല്‍ക്ക​ത്ത ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ അ​ശ്വ​ല്‍ റാ​യി​യു​ടെ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള കി​ടി​ല​ന്‍ സ്മാ​ഷു​ക​ള്‍ ക​ളി​യി​ല്‍ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി. സ്വ​യം വ​രു​ത്തി​യ പി​ഴ​വു​ക​ളും കൊ​ച്ചി​ക്ക് വി​ന​യാ​യി. എ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​ന വി​സി​ല്‍വ​രെ ഇ​വ​ർ പൊ​രു​തി. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള മാ​ര്‍ട്ടി​ന്റെ ബ്ലോ​ക്ക് കൊ​ല്‍ക്ക​ത്ത​ക്ക് സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ജ​യ​മൊ​രു​ക്കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​മും​ബൈ മി​റ്റി​യോ​ഴ്‌​സ് ഡ​ല്‍ഹി തൂ​ഫാ​ന്‍സി​നെ നേ​രി​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:volleyballkochi blue spikersKolkata ThunderboltsPrime Volley League
    News Summary - Prime Volleyball League: Kolkata Thunderbolts beat Kochi Spikers
    Similar News
    Next Story
    X