    date_range 24 Oct 2025 7:58 AM IST
    date_range 24 Oct 2025 7:58 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള; 3000 മീ​റ്റ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണം തൂ​ത്തു​വാ​രി പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ

    1) സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ.: എ​സ്. ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ​ൻ, മു​ണ്ടൂ​ർ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, പാ​ല​ക്കാ​ട്, 2) ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ: എ​സ്. അ​ർ​ച്ച​ന, മു​ണ്ടൂ​ർ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, പാ​ല​ക്കാ​ട്, 3) ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ:സി.​പി. ആ​ദ​ർ​ശ്, പ​റ​ളി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, പാ​ല​ക്കാ​ട്‌

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സി​ലെ ആ​ദ്യ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ തൂ​ക്കി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്​​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നാ​ല് 3000 മീ​റ്റ​ർ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​ർ​ണം പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ പ​റ​ളി എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ​യും മു​ണ്ടൂ​ർ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഒ​പ്പം മൂ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യും ഒ​രു വെ​ങ്ക​ല​വും കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സീ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 3000 മീ​റ്റ​റി​ൽ പ​റ​ളി എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ എം. ​ഇ​നി​യ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ർ​ണം. പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ ത​ന്നെ ജി. ​അ​ക്ഷ​യ വെ​ള്ളി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 3000 മീ​റ്റ​റി​ലും സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും പാ​ല​ക്കാ​ട് ത​ന്നെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. മു​ണ്ടൂ​ർ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ര​ട്ട​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    എ​സ്. ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും ബി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 3000 മീ​റ്റ​റി​ൽ മു​ണ്ടൂ​ർ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ എ​സ്. അ​ർ​ച്ച​ന സ്വ​ർ​ണം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​യും ഇ​തേ ഇ​ന​ത്തി​ൽ അ​ർ​ച്ച​ന​യാ​യി​രു​ന്നു ജേ​താ​വ്. ട​വ​ന്നൂ​ർ വി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ എം. ​അ​ഭി​ശ്രീ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യ​തും പാ​ല​ക്കാ​ടി​നാ​യി.

    ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 3000 മീ​റ്റ​ർ സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​വി​ട്ടി​ല്ല. പ​റ​ളി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ സി.​പി. ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വ​ർ​ണ​വും ചി​റ്റൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ സി.​വി. അ​രു​ൾ വെ​ള്ളി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    TAGS:Palakkadstate sports meetSports NewsKerala
    News Summary - palakkad wins gold medal 300 meter at state sports meet
