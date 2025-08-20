Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Other Games
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:03 PM IST

    ക​രി​യ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം തെ​റ്റു​കാ​രി​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു; ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ നി​രോ​ധി​ത മ​രു​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ത്തി​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല -എ​ൻ.​വി. ഷീ​ന

    ക​രി​യ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം തെ​റ്റു​കാ​രി​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു; ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ നി​രോ​ധി​ത മ​രു​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ത്തി​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല -എ​ൻ.​വി. ഷീ​ന
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ക​രി​യ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന താ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് തെ​റ്റൊ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ട്രി​പ്ൾ ജം​പ് താ​രം എ​ൻ.​വി. ഷീ​ന. നി​ര​ന്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ത​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ നി​രോ​ധി​ത മ​രു​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ത്തി​യെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ​ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ (നാ​ഡ) വി​ല​ക്ക് നേ​രി​ടു​ന്ന താ​രം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി നാ​ഡ​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഷീ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    ''തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ച് മീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​തി​ൽ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഉ​ത്തേ​ജ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. 120 ദി​വ​സം ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​വാ​ണ് എ​ന്റെ സാ​മ്പി​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്ത് ധൈ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഞാ​ന​ത് ചെ​യ്യു​ക? ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​നി കാ​ര്യ​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. മ​രു​ന്ന​ടി​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണം. മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ചെ​യ്ത​ത​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രും ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്റെ വ​ശ​വും ആ​ർ​ക്കും കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട. വി​റ്റ​മി​ൻ മ​രു​ന്നു​ക​ളും സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ളും പ്രോ​ട്ടീ​ൻ പൗ​ഡ​റും റി​ക്ക​വ​റി ഡ്രി​ങ്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ചി​ല അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. പ്രോ​ട്ടീ​ൻ പൗ​ഡ​റി​ൽ ചി​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണോ​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല''-​ഷീ​ന തു​ട​ർ​ന്നു.

    ''ഈ ​സീ​സ​ണോ​ടെ നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന ഞാ​ൻ ക​രി​യ​റി​ൽ ഇ​ങ്ങി​നെ​യൊ​രു റി​സ്കെ​ടു​ക്കു​മോ? വി​ര​മി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​നു വ​ഴ​ങ്ങി ഒ​രു സീ​സ​ൺ കൂ​ടി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​ണ്. അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യും പ​ല ത​വ​ണ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യും മ​ത്സ​രി​ച്ച അ​ത്‍ല​റ്റ് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും നീ​തി അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്''-​ഷീ​ന കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​ല​വി​ൽ 21 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് വി​ല​ക്ക്. അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ത്തേ​ജ​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു തെ​ളി​യി​ച്ചാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം. ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നു സ്വ​ർ​ണ​വും പി​ന്നീ​ട് വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ന് നാ​ല് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച താ​ര​മാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ ചേ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 32കാ​രി. കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

