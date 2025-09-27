Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Sept 2025 10:14 PM IST
    date_range 27 Sept 2025 10:14 PM IST

    ജെ.​ഡി.​ടി ഓ​ൾ കേ​ര​ളടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നി​സ്: ഹ​ർ​ഷി​ത​ക്ക് ഇ​ര​ട്ട​ക്കി​രീ​ടം

    ജെ.​ഡി.​ടി ഓ​ൾ കേ​ര​ളടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നി​സ്: ഹ​ർ​ഷി​ത​ക്ക് ഇ​ര​ട്ട​ക്കി​രീ​ടം
    കെ. ഹ​ർ​ഷി​ത​യുടെ പ്രകടനം

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നി​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റാ​മ​ത് ജെ.​ഡി.​ടി ഓ​ൾ കേ​ര​ള ഓ​പ​ൺ പ്രൈ​സ് മ​ണി സ്റ്റേ​റ്റ് റാ​ങ്കി​ങ് ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നി​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം പാ​ല​ക്കാ​ട് ചാ​മ്പ്സ് ടി.​ടി.​എ​യി​ലെ എ​ൻ.​കെ. ഹ​ർ​ഷി​ത​ക്ക് ഇ​ര​ട്ട​ക്കി​രീ​ടം. കാ​ഡ​റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ൻ (അ​ണ്ട​ർ 13), സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ (അ​ണ്ട​ർ 15) എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. ശ്രീ​ഷ എ​സി​നെ ര​ണ്ടു ഡി​വി​ഷ​നി​ലും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ബോ​യ്‌​സ് കാ​ഡ​റ്റ് (അ​ണ്ട​ർ 13) ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യു.​ടി.​ടി-​ആ​ല​പ്പു​ഴ വൈ.​എം.​സി.​എ ടി.​ടി. അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ആ​ർ. ആ​ദി ശേ​ഷ​ൻ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ടി.​ടി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ പി. ​നൗ​ൾ സ​യാ​നെ (3-2)ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കി​രീ​ടം നേ​ടി.

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ (അ​ണ്ട​ർ 15) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റീ​ജ​ന​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ ദേ​വ പ്ര​യാ​ഗ് സ​രി​ക ശ്രീ​ജി​ത്ത്, പാ​ല​ക്കാ​ട് ചാ​മ്പ്സ് ടി.​ടി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ എ​ൻ.​കെ. ശ്രീ​റാ​മി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കി​രീ​ടം നേ​ടി. സി​നി​മ ന​ട​ൻ വി​നോ​ദ് കോ​വൂ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ട്രോ​ഫി​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

