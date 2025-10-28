Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Other Games
    Posted On
    28 Oct 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 10:02 AM IST

    അടുത്ത വർഷത്തെ കായികമേള കണ്ണൂരിൽ; പ്രായതട്ടിപ്പ് പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    v sivankutty
    വി.ശിവൻകുട്ടി

    തിരുവനന്തപുരം: അടുത്ത വർഷത്തെ സ്കൂൾ കായികമേള കണ്ണൂരിൽ നടക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കായികമേളയുടെ പതാക സമാപന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിന് കൈമാറും. കായികമേളക്കിടെ പ്രായതട്ടിപ്പ് നടന്നെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തും. കേരളത്തിന്‍റെ തനത് ആയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ് ഇത്തവണത്തെ കായികമേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായത് നേട്ടമാണ്. മേളയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന 50 വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീട് വെച്ചുനൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഇത്തവണ തുടക്കമാകുമെന്നും സമാപന ചടങ്ങിനു മുന്നോടിയായി മന്ത്രി വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ന്നെ കായികമേളയിൽ ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ വേ​ട്ട 200 പി​ന്നി​ട്ടു. വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​റി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ജ​യി​ക​ൾ കി​രീ​ടം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​കും. അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്​​സി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​കാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റ​വും പാ​ല​ക്കാ​ടും​ വ​മ്പ​ൻ പോ​രി​ലാ​ണ്. അ​വ​സാ​ന ദി​ന​മാ​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള ജി​ല്ല​ക്കാ​യി ഫോ​ട്ടോ​ഫി​നി​ഷ്​ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രി​ക്കും.

    190 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി നി​ല​വി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​ല​പ്പു​റ​മാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ. 17 സ്വ​ർ​ണ​വും 25 വെ​ള്ളി​യും 23 വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​ണ്​ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. 21 സ്വ​ർ​ണ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും 13 വെള്ളിയും എ​ട്ട്​ വെ​ങ്ക​ല​വു​മ​ട​ക്കം 167 പോ​യ​ന്‍റാ​ണ്​ പാ​ല​ക്കാ​ടി​നു​ള്ള​ത്. ഒമ്പത് വീതം സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും ആ​റ്​ വെ​ങ്ക​ല​വു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ 81 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണ്​ മൂ​ന്നാ​മ​ത്. മി​ക​ച്ച സ്​​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ക​ട​ക​ശ്ശേ​രി ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്​ 70 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി കി​രീ​ട​മു​റ​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു ക​രു​ത്താ​യ തി​രു​നാ​വാ​യ നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്​ 49 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ട്.

    പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ ര​ഹ​സ്യാ​യു​ധ​മാ​യ വി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്​ വ​ട​വ​ന്നൂ​രി​ന്​ 42 പോ​യ​ന്‍റു​ണ്ട്. കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്​ പൂ​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ സെ​ന്‍റ്​ ​ജോ​സ​ഫ്സ്​ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ 39ഉം ​എ​ച്ച്.​എ​സ്​ മു​ണ്ടൂ​രി​ന്​ 34ഉം ​പോ​യ​ന്‍റു​ണ്ട്. മി​ക​ച്ച സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​നു​ള്ള കി​രീ​ടം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി.​വി രാ​ജ സ്കൂ​ൾ നേ​ര​ത്തേ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ജി.​വി രാ​ജ​ക്ക്​ 48 പോ​യ​ന്‍റു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​ന ദി​നം 18 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഒ​രു റെ​ക്കോ​ഡ്​ പി​റ​ന്നു. ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ട​പോ​രാ​ട​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല കു​തി​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 1810 പോ​യി​ന്റാ​ണ്​ ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യം. 202 സ്വ​ർ​ണം, 145 വെ​ള്ളി, 170 വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ മെ​ഡ​ൽ നി​ല. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള തൃ​ശൂരി​ന് 871 പോ​യ​ന്‍റു​ണ്ട്. 843 പോ​യ​ന്‍റു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും 789 പോ​യന്റു​ള്ള പാ​ല​ക്കാ​ട് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്.

    X