Madhyamam
    Posted On
    21 Aug 2025 12:04 AM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 12:04 AM IST

    ബ്ര​സ​ൽ​സ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗ്: നീ​ര​ജ് പി​ന്മാ​റി

    ബ്ര​സ​ൽ​സ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗ്: നീ​ര​ജ് പി​ന്മാ​റി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബ്ര​സ​ൽ​സ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ ​സൂ​പ്പ​ർ താ​രം നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര പ​ങ്കെ​ടു​ക്കി​ല്ല. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28ന് ​സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ സൂ​റി​ച്ച് വേ​ദി​യാ​വു​ന്ന ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗ് ഫൈ​ന​ലി​ന് ഇ​തി​ന​കം നീ​ര​ജ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​യ​തി​നാ​ൽ ബ്ര​സ​ൽ​സി​ലെ മ​ത്സ​ര ഫ​ല​മോ പി​ന്മാ​റ്റ​മോ താ​ര​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല.

    14ൽ ​നാ​ല് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗു​ക​ളി​ലാ​ണ് ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ നീ​ര​ജ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു​ള്ളൂ. ദോ​ഹ​യി​ൽ 90.23 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ നീ​ര​ജ്, പാ​രി​സി​ൽ 88.16 മീ​റ്റ​റി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​നു​മാ‍യി. ഇ​തോ​ടെ, ഫൈ​ന​ലി​ൽ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ ആ​റ് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​വു​ക. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16ന് ​ന​ട​ന്ന സി​ലേ​സി​യ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ൽ​നി​ന്നും നീ​ര​ജ് പി​ന്മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഫൈ​ന​ലി​ന് മു​മ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ബ്ര​സ​ൽ​സി​ലേ​ത്.

    ഒ.കെ. വിനീഷ് ഫെൻസിങ് അസോ. വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഫെ​ൻ​സി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ 2025-2029 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് ഒ.​കെ. വി​നീ​ഷി​നെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മു​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി സ​തേ​ഷ് പ​ട്ടേ​ൽ ആ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് മേ​ത്ത സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ ദി​പേ​ന്ദ്ര സ​ഹൂ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള ഫെ​ൻ​സി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ വി​നീ​ഷ് കേ​ര​ള സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ആ​യി​രു​ന്നു.

