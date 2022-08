"ലോകം ഇങ്ങനെയാകണം'', സ്വർണം നേടിയ പാകിസ്താൻ താരത്തിനും അഭിനന്ദിച്ച നീരജ് ചോപ്രക്കും പ്രശംസയുമായി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ പാകിസ്താന് ആദ്യമായി സ്വർണം സമ്മാനിച്ച അർഷദ് നദീമിനും അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം നീരജ് ചോപ്രക്കും പ്രശംസയുമായി മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര.

പുരുഷന്മാരുടെ ജാവലിൻ ത്രോയുടെ ഫൈനലിൽ നദീം 91.18 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് സ്വർണം നേടിയത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ വിഡിയോ നദീം പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് താഴെയാണ് നീരജ് ചോപ്ര അഭിനന്ദന സന്ദേശം കുറിച്ചത്. ശത്രുരാജ്യങ്ങളി​ലെ കായികതാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ പേരു​ടെ അഭിനന്ദനത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു.

''ദൈവ കൃപയാലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകളാലും ഞാൻ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണം നേടുകയും 91.18 മീറ്റർ എന്ന പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു'' എന്നാണ് വിഡിയോക്കൊപ്പം നദീം കുറിച്ചത്. അതിന് താഴെ നീരജിന്റെ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, "അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഷദ് ഭായ്, സ്വർണ മെഡലിനും പുതിയ ഗെയിം റെക്കോർഡുമായി 90 മീറ്റർ കടന്നതിനും. ഭാവി മത്സരങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ".

This is how the world should be… A Gold medal to both of them for demonstrating the difference between competitiveness and enmity. #NeerajChopra #ArshadNadeem pic.twitter.com/F47TeCtJGN