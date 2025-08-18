Begin typing your search above and press return to search.
    ഉ​ത്തേ​ജ​ക മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം: എ​ൻ.​വി. ഷീ​ന​ക്ക് വി​ല​ക്ക്

    ഉ​ത്തേ​ജ​ക മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം: എ​ൻ.​വി. ഷീ​ന​ക്ക് വി​ല​ക്ക്
    എ​ൻ.​വി. ഷീ​ന​

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ത്തേ​ജ​ക മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട മ​ല​യാ​ളി ട്രി​പ്പ്ൾ ജം​പ് താ​രം എ​ൻ.​വി. ഷീ​ന​ക്ക് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി (നാ​ഡ). ഏ​ത് നി​രോ​ധി​ത മ​രു​ന്നി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് താ​ര​ത്തി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് നാ​ഡ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച തീ​യ​തി​യും എ​ന്നു മു​ത​ലാ​ണ് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

    2018 ഏ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വെ​ള്ളി സ​മ്മാ​നി​ച്ച താ​ര​മാ​ണ് ഷീ​ന. 2015 കേ​ര​ളം, 2022 ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, 2023 ഗോ​വ ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി ഹാ​ട്രി​ക്ക് കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു തൃ​ശൂ​ർ ചേ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 32കാ​രി. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സി​ൽ വെ​ള്ളി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 2023ലെ ​ഹാ​ങ്ഷു ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

