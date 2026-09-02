Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അതിവേഗ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് അതീഖയു​ടെ കാറോട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ഫ്-1 അ​ക്കാ​ദ​മി സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പെ​ൺ​കൊ​ടി
    അതിവേഗ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് അതീഖയു​ടെ കാറോട്ടം
    cancel

    റോം: ​അ​തി​കാ​യ​ർ വാ​ഴു​ന്ന കാ​റോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ രാ​ജ​വീ​ഥി​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​യം പി​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി ക​ശ്മീ​രി പെ​ൺ​കൊ​ടി. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ പെ​ൺ​കൊ​ടി കാ​റോ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​തി​മി​ടു​ക്ക​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ഫ്-1 അ​ക്കാ​ദ​മി സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​ള​മു​റ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ വ​മ്പ​ൻ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യൂ​റോ​പി​ലെ കാ​ർ​ട്ടി​ങ് മ​ത്സ​ര വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് 11കാ​രി അ​തീഖ മീ​ർ ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ ഫ്രാ​ൻ​സി​യ​കോ​ർ​ട്ട​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​കെ ഫൈ​ന​ൽ ക​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​ദ്യ നാ​ലി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി ഉ​ട​നീ​ളം മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. 12-14 പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തീ​ഖ വ​ള​യം പി​ടി​ച്ച​ത്. പ്രി ​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഒ​മ്പ​താ​മെ​ത്തി ക​ലാ​ശ​​പ്പോ​രി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​തീ​ഖ ഓ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ച​ത് വി​ല്ല​നാ​യി.

    വ​രും​ദി​വ​സം സ്​​പെ​യി​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ലും അ​വ​ൾ മി​ക​വു തെ​ളി​യി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങും. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ഥ​മ കാ​ർ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി​രു​ന്ന ആ​സി​ഫ് മി​റി​ന്റെ മ​ക​ളാ​ണ് അ​തീ​ഖ. നി​ല​വി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ താ​മ​സം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Kashmiri Atiqa Mir enters F1 academy sponsorship
    Next Story
    X