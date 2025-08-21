Begin typing your search above and press return to search.
    21 Aug 2025 12:10 AM IST
    21 Aug 2025 12:10 AM IST

    ഇ​ന്റ​ർ​സ്റ്റേ​റ്റ് സീ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ്: ട്രി​പ്പി​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഡ​ബ്ൾ

    സാ​ന്ദ്ര ബാബു, അ​ലീ​ന​ സജി

    ചെ​ന്നൈ: ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഇ​ന്റ​ർ​സ്റ്റേ​റ്റ് സീ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ വ​നി​ത ട്രി​പ്ൾ ജം​പി​ൽ ഇ​ര​ട്ട മെ​ഡ​ലോ​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ന്ന് കേ​ര​ളം. ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​ണ്. 13.20 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി സാ​ന്ദ്ര ബാ​ബു സ്വ​ർ​ണ​വും 13.15 അ​ലീ​ന സ​ജി വെ​ള്ളി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പ​ഞ്ചാ​ബി​ന്റെ നി​ഹാ​രി​ക വ​സി​ഷ്ഠ് വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി. 45 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 600ഓ​ളം താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തെ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി 46 അം​ഗ ടീം ​മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Senior Athletics Championship
