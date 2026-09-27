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    പി.വി സിന്ധുവും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ

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    പി.വി സിന്ധുവും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ
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    നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഒമ്പതാം ദിനത്തിൽ ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരാശ. ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന പി.വി. സിന്ധു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പുറത്തായി. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ 75 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ചൈനയുടെ ചെൻ യു ഫെയോട് 21-11, 18-21, 10-21 എന്ന സ്കോറിനാണ് താരത്തിന്റെ പരാജയം. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുരുഷ ടീം ഇനത്തിലെ ഒരു വെങ്കല മെഡലിൽ ബാഡ്മിന്റൺ ക്യാമ്പയിൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.

    ആദ്യ സെറ്റ് തന്നെ സ്വന്താക്കി മികച്ച തുടക്കത്തോടെയാണ് സിന്ധു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് ലോക നാലാം നമ്പറുകാരിയായ ചെൻ യു ഫെ സിന്ധുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അവസാന സെറ്റുകളിൽ പിന്നിലായി പോയ സിന്ധു തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ താരം പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാഡ്മിന്റണിലെ വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ ഒരു മെഡൽ പോലും നേടാനായില്ല.

    നേരത്തെ, ഇന്ത്യൻ ടീം മത്സരിച്ച മറ്റ് മൂന്ന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. വനിത സിംഗിൾസിൽ ഉന്നതി ഹൂഡ ജപ്പാനിന്റെ ലോക മൂന്നാം നമ്പർ താരം അകാനെ യാമാഗിയോട് തോൽവി വഴങ്ങി. മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും 16-21, 21-14, 17-21 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഉന്നതി കീഴടങ്ങിയത്.

    വനിതാ ഡബിൾസിൽ ട്രീസ - ഗായത്രി സഖ്യവും തോൽവി നേരിട്ടു. 42 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 18-21, 9-21 എന്ന സ്കോറിന് മലേഷ്യയുടെ പേർളി ടാൻ - തീന മുരളിധരൻ സഖ്യത്തിനോടാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം പരാജയപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ, മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ചൈനീസ് ജോഡിയായ ഫെങ് യാൻ ഷെ - ഹുവാങ് ഡോങ്പിങ് സഖ്യത്തോടും ധ്രുവ് - തനിഷ സഖ്യവും അടിയറവ് പറഞ്ഞു. 14 -21, 21 -18, 18 - 21 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടാണ് ഇവർ പുറത്തായത്.

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    News Summary - India's badminton campaign ends as PV Sindhu crashes out
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