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    Other Games
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 8:42 AM IST

    അ​ണ്ട​ർ 20 ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; ഹൈ​ജം​പി​ൽ ബ​സ​ന്തി​ന് വെ​ള്ളി; ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ ഷാ​ന​വാ​സി​ന് വെ​ങ്ക​ലം

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    അ​ണ്ട​ർ 20 ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; ഹൈ​ജം​പി​ൽ ബ​സ​ന്തി​ന് വെ​ള്ളി; ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ ഷാ​ന​വാ​സി​ന് വെ​ങ്ക​ലം
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    യൂ​ജീ​ൻ (യു.​എ​സ്): അ​ണ്ട​ർ 20 ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി ഹൈ​ജം​പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മെ​ഡ​ൽ ല​ഭി​ച്ചു. ബ​സ​ന്ത് കു​മാ​ർ മെ​ഘ്‌​വാ​ളാ​ണ് വെ​ള്ളി നേ​ടി ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച​ത്. ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ ഷാ​ന​വാ​സ് ഖാ​ൻ വെ​ങ്ക​ല​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം മൂ​ന്നാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ൽ ആ​ഷി​ഷ് യാ​ദ​വ് വെ​ള്ളി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 2021ലും ’22​ലു​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് മൂ​ന്ന് മെ​ഡ​ൽ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി മി​ക​വ് കാ​ട്ടി​യ​ത്. വ​നി​ത 4x400 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി‍യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2.21 മീ​റ്റ​റി​ൽ വ​സ​ന്തം

    പു​രു​ഷ ഹൈ​ജം​പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ 2.21 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ​ത്. സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യു​ടെ യൂ​നു​സ് അ​യാ​ചി​യും വെ​ങ്ക​ല ജേ​താ​വ് ബ്രി​ട്ട​ന്റെ ഓ​ട്ടി​സ് പൂ​ളും 2.21 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​രം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. മൂ​വ​രും 2.24 മീ​റ്റ​റി​ൽ മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി. 2.21 മീ​റ്റ​ർ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​നെ​ടു​ത്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​യാ​ണ് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. അ​യാ​ച്ചി ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും ബ​സ​ന്ത് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും പൂ​ൾ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും ചാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്തു. രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ​കാ​ര​നാ​യ ബ​സ​ന്തി​ന്റെ ക​രി​യ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഉ​യ​ര​മാ​ണ് 2.21 മീ​റ്റ​ർ. വ​നി​ത ഹൈ​ജം​പ് ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡു​കാ​രി സ​ഹ​ന​കു​മാ​രി​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​ണ് 19കാ​ര​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​നം. നി​ല​വി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 20 ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​നാ​ണ്.

    വെ​ങ്ക​ല​ച്ചാ​ട്ടം

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ലോ​ങ് ജം​പ് താ​ര​മാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ് 7.84 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി വെ​ങ്ക​ല​മ​ണി​ഞ്ഞു. ഫൈ​ന​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ ജി​തി​ൻ അ​ർ​ജു​ന​ൻ (7.59 മീ.) ​എ​ട്ടാ​മ​താ​യി. ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ഡാ​നി​യേ​ൽ ഇ​ൻ​സോ​ലി​ക്കാ​ണ് (7.97) സ്വ​ർ​ണം. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ മാ​സ​ൺ മ​ക്ഗ്രോ​ഡ​ർ (7.96) വെ​ള്ളി​യും ചാ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. 7.67, 7.72, 7.84, 7.52, 7.83, 5.37 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഷാ​ന​വാ​സി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം. നി​ല​വി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 20 ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡ് ജേ​താ​വും അ​ണ്ട​ർ 20 ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​നു​മാ​ണ് 18കാ​ര​ൻ.

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    TAGS:bronzesilverUnder 20 World AthleticsBasant Kumar MeghwalShanawaz Khan
    News Summary - India Secures Silver and Bronze at U20 World Athletics Championships
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