Madhyamam
    19 Jan 2026 7:02 AM IST
    19 Jan 2026 7:02 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ ഓ​പ​ൺ; ലി​ൻ, ആ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ലി​ൻ ചു​ൻ യി, ആ​ൻ സെ ​യ​ങ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ ഓ​പ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ 750 ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പു​രു​ഷ, വ​നി​ത സിം​ഗ്ൾ​സി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ലി​ൻ ചു​ൻ യി​യും ആ​ൻ സെ ​യ​ങ്ങും ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. മൂ​ന്നാം സീ​ഡും ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ജൊ​നാ​ഥ​ൻ ക്രി​സ്റ്റി​യെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ 21-10, 21-18 സ്കോ​റി​നാ​ണ് ചൈ​നീ​സ് താ​യ്പേ​യി താ​രം ലി​ൻ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യു​ടെ ആ​ൻ ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ലോ​ക ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​റു​കാ​രി ചൈ​ന​യു​ടെ വാ​ങ് ഷി​യി​യെ 21-13, 21-11നും ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ചൈ​ന​യു​ടെ ലി​യാ​ങ് വെ​യ്കെ​ങ്-​വാ​ങ് ചാ​ങ്, ലി​യു ഷെ​ങ്സു-​ടാ​ൻ നി​ങ് സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം പു​രു​ഷ, വ​നി​ത ഡ​ബ്ൾ​സ് കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ദേ​ച​പോ​ൾ പൂ​വ​ര​നു​ക്രോ-​സു​പി​സ്സ​ര പൌ​സ​മ്പ്രാ​ൻ ജോ​ടി​യാ​ണ് മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബ്ൾ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ.

