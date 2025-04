cancel camera_alt അനീഷ് ജ്യൂസ് കടയിലെ ജോലിക്കിടെ By സുധീർ മുക്കം ഇരുപത്തഞ്ചുകാരന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടെന്നത്​​ ചെറിയ കാലയളവല്ല. 15 വർഷക്കാലത്തെ കഠനാധ്വാനത്തിലൂടെയും പരിശ്രമത്തിലൂടെയും രാജ്യത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനുമയി നിരവധി മെഡലുകൾ നേടിയ ചെറുപ്പക്കാരന്‍റെ കായിക ജീവിതത്തിൽ വിശേഷിച്ചും. തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്തെ കേരള സർവകലാശാല കാമ്പസിനടുത്തെ ജൂസ്​ കടയിൽ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ‘വിയർപ്പ്​ തുന്നിയിട്ട ഇന്ത്യൻ ജഴ്​സി’യണിഞ്ഞ്​ ആ 25കാരൻ ജോലിയിലാണ്​. തനിക്കൊപ്പം ട്രാക്കിലിറങ്ങിയവരെല്ലാം സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കോട്ടയം ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി പി.എസ്. സനീഷ് ജൂസ്​ ഗ്ലാസുകൾ കഴുകിയും ടാക്സി ഓടിച്ചും തന്‍റെ പരിശീലനത്തിന്​ ആവശ്യമായ പണം സമ്പാദിക്കുകയാണ്​. 2018ൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന സാഫ് ജൂനിയർ അത്‌ലറ്റിക്സ് സ്പ്രിന്‍റ്​ റിലേയിൽ സ്വർണമെഡൽ ജേതാവായിരുന്നു സനീഷ്. ആ വർഷം ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ വെങ്കലം നേടിയ സനീഷ് ഫിൻലൻഡിൽ നടന്ന ലോക ജൂനിയർ മീറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. പക്ഷേ, ജോലിക്കായുള്ള സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനാപട്ടികയിൽ ഇടകിട്ടാതെ വന്നതോടെ ജീവിതം സനീഷിനെ ജൂസ് കടയിലെത്തിച്ചു. എൽ.എൻ.സി.പി.ഇയിലെ പരിശീലനം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ​ സമീപത്ത്​ ജോലി സംഘടിപ്പിച്ച്​ താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും പരിശീലന ചിലവിനും വഴികണ്ടെത്തുകയാണ്​ ഈ സ്വർണ മെഡൽ വേട്ടക്കാരൻ​. ദേശീയ സ്‌കൂൾ മേളയിൽ സ്വർണജേതാവായ സനീഷിന്‍റെ പേരിൽ സംസ്ഥാന മീറ്റിൽ 100, 200 മീറ്ററുകളിൽ റെക്കോർഡുമുണ്ട്. സ്പോർട്‌സ് കോട്ട ജോലിക്കായി അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. ജൂനിയർ രാജ്യാന്തര മെഡലുകൾ സർക്കാർ ജോലിക്കു പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന വിചിത്ര മറുപടിയാണ് കായികവകുപ്പിന്‍റേത്​. നഷ്ടമായതെല്ലാം കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് സനീഷിനെ 25-ാം വയസ്സിലും ട്രാക്കിൽ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട്​ വർഷമായി തിരുവനന്തപുരം എൽ.എൻ.സി.പി.ഇയിൽ പിന്റോ മാത്യുവിനു കീഴിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ പരിശീലനം വേണ്ടന്നുവച്ച് ടാക്‌സി ഡ്രൈവറാകാറുണ്ടെന്നും സനീഷ് പറയുന്നു. ഇന്‍റർനാഷനൽ അത്​ലറ്റായ സനീഷിന്​ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും ജോലിയും ലഭ്യമാക്കിയാൽ ഇന്ത്യക്ക്​ ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന താരമാകുമെന്ന്​ ഇന്‍റർനാഷനൽ അത്​ലറ്റും കോച്ചുമായ പിന്‍റോ മാത്യു പറയുന്നു. കോണ്ടിനെന്‍റൽ ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റായ സനീഷിന്​ മറ്റുപലരെയും പോലെ കുടുംബത്തിൽനിന്ന്​ സാമ്പത്തിക സഹായമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. 14 വർഷം മുമ്പ്​ പിതാവ്​ സന്തോഷിന്‍റെ വിയോഗത്തോടെ അനാഥനായി​. മാതാവ്​ ലീല വീടുപണി ചെയ്താണ്​ വിദ്യാർഥിയായ അനിയൻ സലീഷുൾപ്പെടെ മൂന്നു​പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബം പുലർത്തുന്നത്​​. പദവികളും അംഗീകാരവും സാധ്യതകളും നോക്കിയല്ല മറിച്ച്​, കായിക രംഗത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട്​ മാത്രമാണ്​​ ഓരോ താരങ്ങളും ഈ രംഗത്തേക്ക്​ വരുന്നത്​. എന്നാൽ, പിന്നീട്​ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും നേടാൻ കഠിനാധ്വാനമോ കഴിവോ മാത്രം പോര എന്ന തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ പല യുവതാരങ്ങളും പതിയെ കായിക രംഗത്ത്​ നിന്നുതന്നെ പിൻവാങ്ങുന്നു. അപൂർവം ചില സനീഷുമാർക്ക്​ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്​തിയിൽ പരിശീലനമെങ്കിലും തുടരാനാവുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ ജഴ്​സിയണിഞ്ഞ്​ ജൂസ്​ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്​​ കാണുമ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന്​​. ഒരു സ്​പൈക്​ വാങ്ങാൻ മാത്രം 30,000 രൂപ വേണം. പതിനായിരം രൂപ മാസവരുമാനത്തിൽ അന്യന്‍റെ അടുക്കളയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന എന്‍റെ അമ്മയോട്​ ഇക്കാര്യം എങ്ങനെ പറയുമെന്നാണ്​ സനീഷ്​ ചോദിക്കുന്നത്​. കഷ്ടപെട്ടാൽ പോലും ഒരു സ്​പൈക്ക്​ വാങ്ങാനാവാത്ത നമ്മൾ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ പോലെ ഒടണമെന്ന്​​ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്ങനെ​. സ്വപ്​നം മാത്രമേ കൂട്ടിനുള്ളു. വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനിയൊരവസരം കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത്​ നേടുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ്​ ട്രാക്കുകളിലെ വെടിയൊച്ചക്ക്​ കാതോർക്കുന്നത്​. കുഞ്ഞു ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പാത്രങ്ങളും മറ്റുമായിരുന്നു അന്ന്​ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നും സനീഷ്​ ഓർക്കുന്നു. പൊൻകുന്നം എസ്​.ഡി.യു.പി സ്കൂളിൽ ഏഴിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വത്സല ടീച്ചറായിരുന്നു തന്നിലെ അത്‌ലറ്റിനെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന്​ സനീഷ്​ പറയുന്നു. “വലിയ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഓടി സമ്മാനം ലഭിച്ചതോടെ ടീച്ചർ ജില്ലാ മത്സരത്തിൽ പ​ങ്കെടുപ്പിച്ചു. ആ ജയത്തോടെ എട്ടാംക്ലാസ്​ മുതലുള്ള പഠനം ജി.വി. രാജ സ്കൂളിലായി. അങ്ങനെ നൂറ്​, 200 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിലും റി​ലേയിലുമെല്ലാം സംസ്ഥാന റെക്കോഡുകളും ദേശീയ മെഡലുകളും കിട്ടിതുടങ്ങി. വേഗമേറിയ ഓട്ടക്കാരൻ എന്ന പേര്​ ലഭിച്ചു. ചാക്കോ സാറായിരുന്നു ജി.വി രാജയിലെ പ്രധാന പരിശീലകൻ. പിന്നീട്​ സായിയിൽ പീസ്​ പെമ്പിളകുന്നേലിന്‍റെ കീഴിലായി പരിശീലനം. അവിടെ രണ്ടാം വർഷമായപ്പോൾ ആദ്യ അന്തർദേശീയ മെഡൽ ലഭിച്ചു. ഇതോടെ കരിയറും പരിശീലനവും സ്വപ്നങ്ങളും മാറിത്തുടങ്ങി. നിർഭാഗ്യവശാൽ കോവിഡും ലോക്ക്​ഡൗണും വന്നത്​ ഈ സമയത്തായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ചെറിയ പരിക്കും. മൂന്ന്​ വർഷം പരിശീലനം പോലും നടത്താനാവാത്ത അവസ്ഥയായി” -സനീഷ്​ പറയുന്നു. ദേശീയ മെഡലായിരുന്നു ആദ്യ ആഗ്രഹം. ഫെഡറേഷൻ കപ്പിലൂടെ അത്​ വന്നു. നല്ല ഓട്ടം ഓടിയാൽ രാജ്യത്തിന്​ വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്‍റെ ജഴ്​സിയണിഞ്ഞ്​ ഇന്‍റർനാഷനൽ മത്സരത്തിന്​ പോകാമെന്ന്​ ആഗ്രഹിച്ച്​ തുടങ്ങി. അന്ന്​ മുതൽ കഠിനമായി കഷ്ടപ്പെട്ട്​ തുടങ്ങി. 100ലും 200ലും യോഗ്യതനേടി. അതോടെ പെട്ടെന്ന്​ വീട്ടിലേക്ക്​ പോയി പാസ്​പോർട്ട്​ എടുത്തു. 18 വയസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ. രാജ്യത്ത്​ നിലവിലുള്ള റെക്കോഡ്​ തിരുത്തണമെന്ന്​ തീരുമാനിച്ചു. ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ പോലെ ആകണമെന്നായിരുന്നു മോഹം​. ആ സമയത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര സമയമേ ഓടൂ എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്​. ഇത്​ മാറ്റണമെന്ന്​ തീരുമാനിച്ചു. കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പതിയെ പതിയെ അവരെപോലെ നമുക്ക്​ എന്തുകൊണ്ട്​ കയറിപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന്​ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്​​ മുന്നോട്ട്​ നയിച്ചത്​. അവസരങ്ങൾ ഒന്നും വിട്ടുകളയാതെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടോയിരുന്നു. മടുത്തില്ലേ, നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്​. ഇത്രയും വർഷം ഇതിനായി ​ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതിൽനിന്ന്​ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ്​ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ സ്​റ്റേറ്റ്​ മീറ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രകടനം ലഭിച്ചു. രാവിലെയും വൈകിയും പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായി. പരിശീലനം ഒരു നേരമാക്കി മറ്റ്​ ജോലിക്ക്​ പോകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വി​ശ്രമമില്ലാതായി. ആഗ്രഹിച്ച്​ നേടിയതാണ്​ ഇന്ത്യൻ ജഴ്​സി. അത്​ അങ്ങിനെയങ്ങ്​ ഒഴിവാക്കി കളയാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും മത്സരങ്ങൾക്കിറങ്ങി പുതിയ ജഴ്​സികളും മെഡലുകളും സ്വന്തമാക്കണം. എപ്പോഴും ഈ ജഴ്​സി കൂടെതന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്​ ആഗ്രഹം. ഇന്ത്യയുടെ ടീഷർട്ടിട്ട്​ നടക്കുന്നവർക്ക്​ അറിയാം അതിനുള്ള കഷ്ടപ്പാട്​ എത്രയാണെന്ന്​. ആദ്യം കേരളത്തിന്‍റെ ജഴ്​സി കിട്ടാനായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത്​. അതിന്​ തന്നെ കുറേ പരി​ശ്രമമുണ്ട്​. 134 കോടി ജനങ്ങളിൽനിന്ന്​​ ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ദേശീയ ജഴ്​സി കിട്ടു. ഇന്നലെ അങ്ങ്​ ചെന്ന്​ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ അത്​. ഓരോ ജഴ്​സിക്കു പിന്നിലും ഒരുപാട്​ കഷ്ടപാടുണ്ട്​. അതൊരു ഭാഗ്യം കൂടിയാണ്​. താൽപര്യമുള്ളതിനാൽ മാത്രമാണ്​ ഇതിങ്ങനെ തുടരാൻ കഴിയുന്നത്​. വീണ്ടും ഇന്‍റർനാഷനൽപോയി മെഡൽ കൊണ്ടു വരണമെന്നാണ്​ ആഗ്രഹം. ചിലർക്ക്​ പുഛമായിരിക്കും. അത്​ കേൾക്കാൻ പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊരു ലഹരിയാണിത്​. ഫുൾ ഹാപ്പിയായിരിക്കും. എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ആയിരിക്കും. ജയം മാത്രമല്ല, തോറ്റ്​ തോറ്റാണ്​​ ജയത്തിലേക്ക്​ എത്തുന്നത്​.​ തോൽവിയുണ്ടെങ്കിലേ ജയമുള്ളു എന്നാണമല്ലോ. എന്തും ചെയ്യാനുള്ള വാശിയാണ്​. ആരെന്ത്​ പറഞ്ഞാലും തോൽക്കാനുള്ള മനസല്ല, ജയിക്കാനുള്ള വാശി മാത്ര​മേയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും. ഇനി തോൽക്കില്ല. പരിശീലകനാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്​. അതിലേക്ക്​ പോകണം. തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വരുംതലമുറയെ പരിശീലിപ്പിക്കും. ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻമാരിൽ എനിക്ക്​ മാത്രമാണ് ജോലി ഇലാത്തത്​​. വിഷമമാണത്​. കിടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്​. എല്ലാവാതിലുകളും മുട്ടുന്നുണ്ട്​. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്​. എനിക്കൊപ്പം മെഡൽ വാങ്ങിയ മറ്റ്​ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക്​ അന്ന്​ പോയി വന്നയുടനെ ജോലി കൊടുത്തു. എന്‍റെ കൂടെ മത്സരിച്ച്​ ​ജോലിയിൽ കയറിയവർക്ക്​ ഇപോ അഞ്ച്​ വർഷത്തെ സർവീസ്​ ആയി. എനിക്കുമാത്രമാണ്​ ഇതുവര ജോലി ആകാത്തത്​ -സനീഷ്​ പറഞ്ഞു. കോവിഡും ലോക്ഡൗണും വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്‍റെ മൂന്ന്​ വർഷം നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നുവെന്ന്​ പരിശീലകൻ പിന്‍റോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രായം 21 കഴിഞ്ഞതിനാൽ സായി പോലുള്ള പദ്ധതികളിൽനിന്ന്​ പുറത്തായി. മത്സരങ്ങളും കുറഞ്ഞു. സ്​പോൺസർഷിപ്പും ഇല്ല. കുടുംബപരമായ സാഹചര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന്​ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാത്രി പതിനൊന്ന്​ വരെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത്​ അടുത്ത ദിവസം പരിശീലനത്തിന്​ വരുമ്പോൾ ആവശ്യമായ വിശ്രമം ലഭിക്കില്ല. ഇന്‍റർനാഷനൽ മത്സരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്​. അവയിലൊക്കെ പ​ങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല വിശ്രമം അനിവാര്യമാണ്​. നല്ലൊരു പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ വലിയൊരു അത്‌ലറ്റായി മാറേണ്ടയാളാണ്​ സനീഷെന്ന്​ അദ്ദേഹം​ ആവർത്തിക്കുന്നു. Gold medalist in SAF Junior Athletics, now a juice shop employee; Aneesh says he is not ready to give up