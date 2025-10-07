Begin typing your search above and press return to search.
    പ​രാ​തി​ക്ക​ളം: താളംതെറ്റി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ കായികമേളകൾ

    മ​ല​പ്പു​റം ഉ​പ​ജി​ല്ല കാ​യി​ക മേ​ള​യു​ടെ ചെ​സ് മ​ത്സ​രം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    മ​ല​പ്പു​റം: ‘മ​ല​പ്പു​റം ഉ​പ​ജി​ല്ല ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കൊ​ണ്ട് പോ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​യി. പി​ന്നീ​ട് അ​ത് പ​തി​നൊ​ന്ന​ര​യാ​ക്കി. കാ​ത്തി​രു​ന്ന് കാ​ത്തി​രു​ന്ന് ഉ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ അ​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​യി, ഇ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന്. മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ മ​റ്റൊ​രു ഉ​പ​ജി​ല്ല​യു​ടെ മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​വ​സാ​നം നി​രാ​ശ​രാ​യി മ​ട​ങ്ങി’’ -ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണി​ത്.

    സ​മാ​ന പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ള​യ​മാ​ണ് സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന​​ത്തെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​യ​രു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന-​ജി​ല്ല-​ഉ​പ​ജി​ല്ല കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടും പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​​ത്തെ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ മേ​ള​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ കി​ട്ടി​യ ആ​ളു​ക​ളെ ത​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടി എ​ങ്ങ​നെ​യോ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​ത​ല ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ പ​ല ഉ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട പ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​നാ​യി ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി കാ​ത്തി​രു​ന്ന് ക​ബ​ഡി​യും ചെ​സും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ക​ര​യു​ന്ന വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​രം ‘ഔ​ട്ട്’ ട്ര​യ​ൽ​സ് ‘ഇ​ൻ’

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ത്തി​ന് ന​ട​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ല ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ൽ​സ് മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി കു​ട്ടി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ​ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഉ​പ​ജി​ല്ല ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ല​സ് ടു, ​കോ​ള​ജ് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ​ഗ്രേ​സ് മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ൽ​സ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഗ്രേ​സ് മാ​ർ​ക്കും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​രാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ർ​ഹ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മു​ണ്ട്. തി​രൂ​ർ ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ണ്ട​ർ 14, 17 വി​ഭാ​ഗം ഫു​ട്ബാ​ൾ, മ​ങ്ക​ട ഉ​പ​ജി​ല്ല സീ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ, വ​ണ്ടൂ​ർ ഉ​പ​ജി​ല്ല ഫു​ട്ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്താ​തെ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ൽ​സ് മാ​​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​ല ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ക​ബ​ഡി, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ഫു​ട്ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ൽ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​തെ കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ രാ​പ​ക​ലി​ല്ലാ​തെ ഓ​ടി പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പ​ത്തോ​ളം കാ​യി​കാ​ദ്ധ്യാ​പ​ക​ർ ജോ​ലി​യും ശ​മ്പ​ള​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​വീ​സി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ്. മു​ഴു​വ​ൻ കാ​യി​കാ​ദ്ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​മാ​യി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​ന:​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​നു​പാ​തം കു​റ​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ റ​വ​ന്യൂ ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്ക് മേ​ള​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ നേ​ര​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

