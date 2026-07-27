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    Other Games
    Posted On
    date_range 27 July 2026 8:55 PM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 8:55 PM IST

    കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് : ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടി ഗ്യാനേശ്വരി യാദവ്

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    കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് : ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടി ഗ്യാനേശ്വരി യാദവ്
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    ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും മെഡൽ നേട്ടം. വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹന വിഭാഗത്തിൽ ഗ്യാനേശ്വരി യാദവാണ് വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത്. സ്‌നാച്ചിലും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിലുമായി ആകെ 199 കിലോ ഭാരം ഉയർത്തിയാണ് താരം മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. നൈജീരിയയുടെ ഒനോമെ ദിദി ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടി.

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഗ്യാനേശ്വരി കാഴ്ചവെച്ചത്. സ്‌നാച്ചിലെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 82 കിലോ ഉയർത്തിയ താരം, രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ 85 കിലോയും അവസാന ശ്രമത്തിൽ 88 കിലോയും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ സ്‌നാച്ച് റൗണ്ട് അവസാനിച്ചപ്പോൾ 93 കിലോ ഉയർത്തിയ നൈജീരിയൻ താരം ഒനോമെ ദിദിക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാമതായിരുന്നു ഗ്യാനേശ്വരി. കാനഡയുടെ റെബേക്ക ഗ്രൗൾക്‌സ് മൂന്നാമതും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ജൊഹാനി നാലാമതുമെത്തി. റെബേക്ക 83 കിലോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം 78 കിലോയുമാണ് സ്‌നാച്ചിൽ ഉയർത്തിയത്.

    തുടർന്ന് നടന്ന ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്ക് റൗണ്ടിലും ഗ്യാനേശ്വരി മികച്ച മികവ് പുലർത്തി. ആദ്യശ്രമത്തിൽ 103 കിലോയും രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ 107 കിലോയും ഉയർത്തിയ താരം, മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ 111 കിലോ കൂടി ഉയർത്തിയാണ് മൊത്തം 199 കിലോയുമായി വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്. ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിലും മികച്ച പ്രകടനം ആവർത്തിച്ച നൈജീരിയയുടെ ഒനോമെ ദിദി ആകെ 206 കിലോ ഉയർത്തിയാണ് സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്. കാനഡയുടെ റെബേക്ക വെങ്കല മെഡലും നേടി.

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    TAGS:weightliftingsilver medalcommonwealth gamesGlasgowCommonwealth Games 2026
    News Summary - Commonwealth Games: Gyaneshwari Yadav Wins Silver in Women's 53kg Weightlifting
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