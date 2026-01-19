Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ;...
    Other Games
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 6:57 AM IST

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ; ജ​യം ന​മ്പ​ർ വ​ൺ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ​കാ​ര​സും സ​ബ​ല​ങ്ക​യും ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ
    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ; ജ​യം ന​മ്പ​ർ വ​ൺ
    cancel
    camera_alt

    കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സ്, അ​രീ​ന സ​ബ​ല​ങ്ക

    Listen to this Article

    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ ടെ​ന്നി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ദി​നം ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സും അ​രീ​ന സ​ബ​ല​ങ്ക​ക്കും ജ​യം. പു​രു​ഷ സിം​ഗി​ൾ​സി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ ആ​ദം വാ​ൾ​ട്ട​നെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം അ​ൽ​കാ​ര​സ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. സ്കോ​ർ: 6-3, 7-6, 6-2. വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ബെ​ല​റൂ​സി​ന്റെ സ​ബ​ല​ങ്ക ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ടി​യാ​ന്ത്സോ​വ സാ​റ​യെ 6-4, 6-1ന് ​മ​റി​ക​ട​ന്നും ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ​ർ സ്വ​രേ​വ് 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2ന് ​കാ​ന​ഡ​യു​ടെ ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ ഡി​യാ​ലോ​യെ മ​ട​ക്കി. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​മു​ഖ​ൻ ഫ്ലാ​വി​യോ കൊ​ബോ​ളി​യെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ക്വാ​ളി​ഫ​യ​ർ ആ​ർ​ത​ർ ഫെ​റി അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചു. 7-6 (7/1), 6-4, 6-1നാ​യി​രു​ന്നു ഫെ​റി​യു​ടെ ജ​യം. ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ജാ​സ്മി​ൻ പാ​വോ​ലി​നി 6-1, 6-2ന് ​ബെ​ല​റൂ​സി​ന്റെ അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ്ര സാ​സ്നോ​വി​ചി​നെ അ​നാ​യാ​സം പ​രാ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​നി​ത സിം​ഗി​ൾ​സി​ൽ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ യു.​എ​സ് വെ​റ്റ​റ​ൻ താ​രം വീ​ന​സ് വി​ല്യം​സ് ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ തോ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യി. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ണി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​യം കൂ​ടി​യ വ​നി​ത​യെ​ന്ന നേ​ട്ട​മാ​ണ് വീ​ന​സി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സെ​ർ​ബി​യ​യു​ടെ ഒ​ൾ​ഗ ഡാ​നി​ലോ​വി​ചി​നോ​ട് 6-7 (5/7), 6-3, 6-4ന് ​മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:australian opencarlos alcarazAryna Sabalenka
    News Summary - Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka win on the first day of the Australian Open
    Similar News
    Next Story
    X