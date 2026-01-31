Begin typing your search above and press return to search.
    ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപൺ; ദ്യോകോ Vs അൽകാരസ്

    ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപൺ; ദ്യോകോ Vs അൽകാരസ്
    അൽകാരസ്, ദ്യോ​കോ​വി​ച്ച്

    ല​ണ്ട​ൻ: പ്രാ​യം അ​ക്കം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​സാ​ധ്യ​മാ​യി ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും മെ​ൽ​ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​​ലെ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​ളി​ച്ചു​തെ​ളി​യി​ച്ച് സൂ​പ്പ​ർ ദ്യോ​കോ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ന്. 25ാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗ എ​യ്സു​ക​ൾ പാ​യി​ച്ചാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ സി​ന്ന​റെ അ​ഞ്ചു സെ​റ്റ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച്ച് അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​യി​ച്ച​ത്. സ്കോ​ർ 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4. പ​രി​ക്കു വ​ല​ച്ചി​ട്ടും പോ​രു ജ​യി​ച്ച് ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ താ​രം കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​തി​രാ​ളി.

    സൂ​പ്പ​ർ ദ്യോ​കോ

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ധി​യു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ ദ്യോ​കോ​വി​ച്ച് അ​നാ​യാ​സം ആ​ദ്യ സെ​റ്റ് കൈ​വി​ട്ട​തോ​ടെ ഒ​രി​ക്ക​ലൂ​ടെ സി​ന്ന​ർ- അ​ൽ​കാ​ര​സ് ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രേ​റെ. അ​ത്ര​ക്ക് സ​ർ​വാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് 14 വ​യ​സ്സ് ഇ​ള​മു​റ​ക്കാ​ര​നാ​യ സി​ന്ന​ർ ആ​ദ്യ സെ​റ്റ് ജ​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് ​ശൈ​ലി മാ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ച ദ്യോ​കോ സെ​ർ​വി​ലും ബ്രേ​ക്കി​ലും ഒ​രു പ​ടി മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ളി മാ​റി.

    അ​ടു​ത്ത സെ​റ്റ് ദ്യോ​കോ​യെ തു​ണ​ച്ച​പ്പോ​ഴും സി​ന്ന​റു​ടെ ക്യാ​മ്പ് എ​ല്ലാം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, വ​ലി​യ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളോ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ ഓ​രോ പോ​യി​ന്റും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി പ​തി​യെ ലീ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യി​രു​ന്ന ദ്യോ​കോ അ​വ​സാ​നം ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യി അ​ഞ്ചാം സെ​റ്റി​ലും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ണി​ൽ 11ആം ​കി​രീ​ട​മെ​ന്ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന​രി​കെ എ​ത്തി​യ​ത്. 2023ൽ ​യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ ശേ​ഷം ദ്യോ​കോ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മു​ക​ളി​ൽ കി​രീ​ടം ചു​ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മാ​ര​ത്ത​ൺ കാ​ർ​ലോ​സ്

    ര​ണ്ട് സെ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ല​ശ​ലാ​യ കാ​ലു വേ​ദ​ന​യി​ൽ എ​ല്ലാം ​കൈ​വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്നേ​ട​ത്ത് ക​ളി​യും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്ലാം ​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സ്. അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ സ്വ​രേ​വി​നെ​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം സെ​മി​യി​ലെ മാ​ര​ത്ത​ൺ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​രം മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. സ്കോ​ർ 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5. മൂ​ന്നാം സെ​റ്റി​ൽ 4-4ന് ​ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് സ്പാ​നി​ഷ് താ​ര​ത്തി​ന് കാ​ലി​ലെ വേ​ദ​ന വി​ല്ല​നാ​യ​ത്. ഇ​ത് അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി തി​രി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ സ്വ​രേ​വ് മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​റ്റു​ക​ൾ ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ക​ളി മു​റു​കി.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​ളി മാ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ താ​രം ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​ന സെ​റ്റി​ലും തു​ല്യ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം ക​ണ്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി​യൊ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടാ​തെ അ​ല​കാ​ര​സ് ക​ളി​യും ഫൈ​ന​ൽ ടി​ക്ക​റ്റും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ അ​രീ​ന സ​ബ​ല​ങ്ക​യും എ​ലേ​ന റി​ബാ​കി​ന​യും ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

