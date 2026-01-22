Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ;...
    Other Games
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 7:09 AM IST

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ; അ​ൽ​കാ​ര​സ്, സ​ബ​ല​ങ്ക ഗോ​ഫ് മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ; അ​ൽ​കാ​ര​സ്, സ​ബ​ല​ങ്ക ഗോ​ഫ് മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഡാ​നി​ൽ മെ​ദ്​​വ​ദേ​വി​ന്റെ റി​ട്ടേ​ൺ

    Listen to this Article

    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ ടെ​ന്നി​സി​ൽ ജ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് വ​മ്പ​ന്മാ​ർ. സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ താ​രം കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സ് പു​രു​ഷ സിം​ഗ്ൾ​സ് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ യാ​നി​ക് ഹ​ൻ​ഫ്മാ​നെ 7-6(4), 6-3, 6-2 സ്കോ​റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു.

    വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ടോ​പ് സീ​ഡ് ബെ​ല​റൂ​സി​ന്റെ അ​രീ​ന സ​ബ​ല​ങ്ക ചൈ​ന​യു​ടെ ബാ​യി ഷൂ​സു​വാ​നെ 6-3, 6-1നും ​യു.​എ​സി​ന്റെ കൊ​കൊ ഗോ​ഫ് 6-2, 6-2ന് ​സെ​ർ​ബി​യ​യു​ടെ ഓ​ൾ​ഗ ഡാ​നി​ലി​വോ​ചി​നെ​യും വീ​ഴ്ത്തി മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ​ർ സ്വ​രേ​വ് 6-3, 4-6, 6-3, 6-4ന് ​ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ​ർ മ്യൂ​ള​റെ​യും റ​ഷ്യ​യു​ടെ ഡാ​നി​ൽ മെ​ദ് വ​ദേ​വ് 6-7, 6-3, 6-4, 6-2ന് ​ഫ്ര​ഞ്ച് താ​രം ക്വി​ന്റി​ൻ ഹാ​ലി​സി​നെ​യും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ അ​ല​ക്സ് ഡി ​മി​നോ​ർ 6-7, 6-2, 6-2, 6-1ന് ​സെ​ർ​ബി​യ​യു​ടെ ഹ​മ​ദ് മെ​ഡ്ജെ​ഡോ​വി​ച്ചി​നെ​യും യു.​എ​സി​ന്റെ ഫ്രാ​ൻ​സ​സ് ടി​യാ​ഫോ 6-4, 6-3, 4-6, 6-2ന് ​അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ കൊ​മെ​സാ​ന​യെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​ത​ന്നെ ടോ​മി പോ​ൾ 6-3, 6-4, 6-2ന് ​അ​ർ​ജ​ന്റൈ​ൻ താ​രം തി​യാ​ഗോ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ടി​റാ​ന്റെ​യെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ന്നേ​റി.

    വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ജാ​സ്മി​ൻ പാ​വോ​ലി​നി 6-2, 6-3ന് ​പോ​ള​ണ്ടി​ന്റെ മ​ഗ്ദ​ലീ​ന ഫ്രെ​ച്ചി​നെ​യും റ​ഷ്യ​യു​ടെ മി​റ ആ​ൻ​ഡ്രീ​വ 6-0, 6-4ന് ​ഗ്രീ​സി​ന്റെ മ​രി​യ സ​ക്കാ​രി​യെ​യും ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് താ​രം ക​രോ​ളി​ന മു​ചോ​വ 4-6, 6-4, 6-4ന് ​യു.​എ​സി​ന്റെ അ​ലി​സി​യ പാ​ർ​ക്സി​നെ​യും മ​ട​ക്കി മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:australian openSabalenkaAlcaraz
    News Summary - Australian Open; Alcaraz, Sabalenka advance to third round
    Similar News
    Next Story
    X