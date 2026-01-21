Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ; ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി

    സി​ന്ന​റും കീ​സും ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ
    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ; ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി
    യാ​നി​ക് സി​ന്ന​ർ, മ​ഡി​സ​ൻ കീ​സ്

    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ണി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യാ​നി​ക് സി​ന്ന​റും മ​ഡി​സ​ൻ കീ​സും ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. പു​രു​ഷ സിം​ഗ്ൾ​സ് ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​ക്കാ​ര​ൻ സി​ന്ന​ർ 6-2, 6-1ന് ​ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് സെ​റ്റു​ക​ൾ അ​നാ​യാ​സം നേ​ടി നി​ൽ​ക്കെ എ​തി​രാ​ളി ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ഹ്യൂ​ഗോ ഗാ​സ്റ്റ​ൻ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ് താ​ര​മാ​യ കീ​സ് വ​നി​ത സിം​ഗ്ൾ​സി​ൽ യു​ക്രെ​യ്നി​ന്റെ ഒ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ്ര ഒ​ലി​നി​കോ​വ​യെ 7-6(6), 6-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ലോ​റെ​ൻ​സോ മു​സേ​റ്റി 4-6, 7-6(3), 7-5, 3-2ന് ​ലീ​ഡ് ചെ​യ്യ​വെ ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ റാ​ഫേ​ൽ കൊ​ല്ലി​ഗ്നോ​ൺ പ​രി​ക്കി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ന്മാ​റി. യു.​എ​സി​ന്റെ ടെ​യ്‍ല​ർ ഫ്രി​റ്റ്സും ബെ​ൻ ഷെ​ൽ​ട്ട​നും യ​ഥാ​ക്ര​മം 7-6(5), 5-7, 6-1, 6-3നും 6-3, 7-6(2), 7-6(5)​നും ഫ്ര​ഞ്ച് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ വാ​ല​ന്റി​ൻ റോ​യെ​റി​നെ​യും യൂ​ഗോ ഹും​ബ​ർ​ട്ടി​നെ​യും വീ​ഴ്ത്തി. വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ക​സാ​ഖി​സ്താ​ന്റെ എ​ലേ​ന റി​ബാ​കി​ന 6-4, 6-3 സ്ലോ​വാ​ക്യ​യു​ടെ ക​ജ ജു​വാ​നെ​യും ജ​പ്പാ​ന്റെ നാ​വോ​മി ഒ​സാ​ക 6-3, 3-6, 6-4ന് ​ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​യു​ടെ അ​ന്റോ​ണി​യ റൂ​സി​ചി​നെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ന്നേ​റി.

    X