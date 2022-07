cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തേഞ്ഞിപ്പലം: അന്തർ സർവകലാശാല പുരുഷ വാട്ടർപോളോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് ആതിഥേയരായ കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാലയെ നേരിടും. ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ എം.ജി യൂനിവേഴ്സിറ്റി, യൂനിവേഴ്സിറ്റി കൊൽക്കത്തയെ നേരിടും. ആദ്യ സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എം.ജി യൂനിവേഴ്സിറ്റിയെ 19 -3 സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കേരള ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. കൊൽക്കത്ത യൂനിവേഴ്സിറ്റിയെ 14 -6ന് പരാജയപ്പെടുത്തി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയും ഫൈനലിന് അർഹത നേടി. Show Full Article

All India Water Polo: Calicut and Kerala Universities face off today in the final