Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightസ്കൂൾ കായികമേളയിലെ...
    Other Games
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 11:48 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 11:48 PM IST

    സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ പ്രായത്തട്ടിപ്പ്​: നാവാമുകുന്ദയിലെ രണ്ട്​ താരങ്ങൾക്ക്​ കൂടി വിലക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂ​ളി​നെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി വ​ന്നേ​ക്കും
    സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ പ്രായത്തട്ടിപ്പ്​: നാവാമുകുന്ദയിലെ രണ്ട്​ താരങ്ങൾക്ക്​ കൂടി വിലക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്രാ​യ​ത്ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടി ന​ട​പ​ടി. മ​ല​പ്പു​റം തി​രു​ന്നാ​വാ​യ നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വീ​ണ്ടും ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്കൂ​ളി​നെ വി​ല​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ബ്​​ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​​ളെ​യാ​ണ്​ അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ പ​ക​രം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള കേ​ര​ള ക്യാ​മ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന മീ​റ്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ ആ​ധാ​ർ വി​വ​രം ദേ​ശീ​യ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പ്​​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ്രാ​യ​ത്ത​ട്ടി​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ജ ആ​ധാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളും മീ​റ്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ നേ​ടി​യ​താ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. നേ​ര​ത്തെ നാ​വാ​മു​കു​ന്ദ സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​യും പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ സ്കൂ​ളി​ലെ മ​റ്റൊ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​യും വി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:School Sports FestNavamukunda School
    News Summary - Age fraud in school sports festival: Two more players from Navamukunda School banned
    Similar News
    Next Story
    X