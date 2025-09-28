Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:41 AM IST

    ഒ​മാ​ന്‍-​കു​വൈ​ത്ത് ട്വ​ന്റി20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നാ​ളെ മു​ത​ല്‍

    ഒ​മാ​ന്‍-​കു​വൈ​ത്ത് ട്വ​ന്റി20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നാ​ളെ മു​ത​ല്‍
    ഒ​മാ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ-​കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. കേ​ര​ള​വു​മാ​യു​ള്ള ട്വ​ന്റി20 സീ​രീ​സി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തു​മാ​യി ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​ളി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​മാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. 30ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കാ​ണ് ക​ളി. മി​ക​ച്ച മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തി ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ടീ​മി​നെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് കോ​ച്ച് ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ട്, പ​ത്ത് തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ ടീം.

