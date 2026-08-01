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    Sports
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 8:37 AM IST

    നീരജ് ചോപ്രക്ക് വെള്ളി, യശ്വീർ സിങിന് വെങ്കലം; ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ടിമധുരം

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    Neeraj Chopra, Yashvir Singh
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    നീരജ് ചോപ്രയും യശ്വീർ സിങും

    ഗ്ലാസ്‌ഗോ: 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ടിമധുരം. സൂപ്പർ താരം നീരജ് ചോപ്ര വെള്ളി മെഡലും, യുവതാരം യശ്വീർ സിങ് വെങ്കല മെഡലും കരസ്ഥമാക്കി.

    മത്സരത്തിൽ 85.83 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തിയാണ് നീരജ് ചോപ്ര വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. സീസണിലെ നീരജിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണിത്. അതേസമയം, കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരമായ 85.41 മീറ്റർ എറിഞ്ഞാണ് യശ്വീർ സിങ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് രാജ്യത്തിനായി വെങ്കലം നേടിയത്. ഫൈനലിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് യാദവ് ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ താരം റുമേഷ് പതിരഗെ (89.75 മീറ്റർ) സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.

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    TAGS:Neeraj Choprasilver medaljavelin throwbronze medalGlasgowCommonwealth Games 2026
    News Summary - Neeraj Chopra Wins Silver, Yashvir Singh Claims Bronze in Men's Javelin at 2026 Commonwealth Games
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