മേഘവേഗം കേരളം

cancel camera_alt ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 4x100 മീ. ​റി​ലേ​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള ടീം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഭോ​പാ​ൽ: 66ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ൾ ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ത് ല​റ്റി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ദി​നം നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി കേ​ര​ളം. ഒ​ന്നാം നാ​ൾ ഒ​രു മെ​ഡ​ൽ​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മൂ​ന്ന് വീ​തം സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും ഒ​രു വെ​ങ്ക​ല​വും ല​ഭി​ച്ചു. 42 പോ‍യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണി​പ്പോ​ൾ. ബം​ഗാ​ളി​നും 42 പോ‍യ​ന്റു​ള്ള​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. ഹ​രി​യാ​ന‍യും (39) മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​മാ​ണ് (35) തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ എ​സ്. മേ​ഘ, ആ​ൺ 400 മീ​റ്റ​റി​ൽ പി. ​അ​ഭി​രാം, ആ​ൺ 4x100 മീ. ​റി​ലേ ടീം ​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഓ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 4x100 മീ. ​റി​ലേ​യി​ൽ വെ​ള്ളി നേ​ടി​യ കേ​ര​ള ടീം ആ​ൺ ട്രി​പ്ൾ ജം​പി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​സ്സി​നും പെ​ൺ 400 മീ​റ്റ​റി​ൽ സാ​ന്ദ്ര​മോ​ൾ സാ​ബു​വി​നും പെ​ൺ 4x100 മീ. ​റി​ലേ ടീ​മി​നും വെ​ള്ളി ല​ഭി​ച്ചു. പെ​ൺ പോ​ൾ​വാ​ൾ​ട്ടി​ൽ എ​സ്. ആ​ര​തി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന​ല​ത്തെ ഏ​ക മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം. അ​ണ്ട​ർ 19 (സീ​നി​യ​ർ) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

സു​വ​ർ​ണാ​ഭി​രാം 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം 12.22 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് പു​ളി​യ​പ്പ​റ​മ്പ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ മേ​ഘ മീ​റ്റി​ലെ വേ​ഗ​മേ​റി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​യ​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ ഋ​തു ബ​ൻ​ഗാ​രി (12.50) വെ​ള്ളി​യും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ന്റെ വ​ജ കാ​ജ​ൽ (12.56) വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി. ​നേ​ഹ​യും ഫൈ​ന​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഏ​ഴാ​മ​താ​യി. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടെ റാ​വു​ത്ത് ഹാ​ർ​ഷാ​ണ് (10.85) ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഫാ​സ്റ്റ​സ്റ്റ്. കേ​ര​ള താ​രം സി.​വി. അ​നു​രാ​ഗ് ആ​റാ​മ​താ​യി. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 400 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ 49.03 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഫി​നി​ഷ് ചെ‍യ്താ​ണ് അ​ഭി​രാം ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യ​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് മാ​ത്തൂ​ർ സി.​എ​ഫ്.​ഡി വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 4x100 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ൽ 42.45 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​നേ​ട്ടം. രാ​ജ​സ്ഥാ​ന് വെ​ള്ളി​യും ബം​ഗാ​ളി​ന് വെ​ങ്ക​ല​വും ല​ഭി​ച്ചു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ബം​ഗാ​ളി​ന് (49.51) പി​റ​കി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി കേ​ര​ളം (49.68). പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ ശേ​ഷം കേരള താരം എ​സ്. മേ​ഘ ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ ന​ഷ്ടം

ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ട്രി​പ്ൾ ജം​പി​ൽ ടൈ ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​സ്സി​ന് (14.49 മീ.) ​സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ക​ട​ക​ശ്ശേ​രി ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മു​ഹ​സ്സി​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​തേ ദൂ​രം ചാ​ടി​യ ബം​ഗാ​ളി​ന്റെ അ​രി​ത്ര സ​ർ​ദാ​ർ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച കേ​ര​ള താ​രം സി.​പി. അ​ഭി​ജി​ത് ആ​റാ​മ​നാ​യി. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 400 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം 57.83 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കോ​ട്ട​യം പൂ​ഞ്ഞാ​ർ എ​സ്.​എം.​വി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ സാ​ന്ദ്ര മോ​ൾ വെ​ള്ളി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര‍യു​ടെ ശ്രാ​വ​ണി സാം​ഗ്ലേ​ക്ക് (56.79) സ്വ​ർ​ണം ല​ഭി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സി.​എ​സ്. കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ ഏ​ഴാ​മ​താ​യി. ഡി​സ്ക​സ് ത്രോ​യി​ലും ഷോ​ട്ട്പു​ട്ടി​ലും കേ​ര​ള താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ​പോ​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല. പെ​ൺ പോ​ൾ​വാ​ൾ​ട്ടി​ൽ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശു​കാ​രാ​യ നി​തി​ക അ​കാ​രെ​ക്കും (3.60 മീ.) ​ഭ​വ്യ ശ​ർ​മ​ക്കും (3.40) പി​റ​കി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി എ​റ​ണാ​കു​ളം കോ​ത​മം​ഗ​ലം മാ​ർ ബേ​സി​ൽ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ആ​ര​തി (2.60). ര​ണ്ടാം ദി​നം 13 ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. മൂ​ന്നാം നാ​ൾ 12 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​കൂ​ടി മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യാം. Show Full Article

National School Meet-Kerala tops with three gold and silver medals on second day competition