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    പു​രു​ഷ ക്രി​ക്ക​റ്റ്; സെമിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് എതിരാളി ശ്രീലങ്ക

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    പു​രു​ഷ ക്രി​ക്ക​റ്റ്; സെമിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് എതിരാളി ശ്രീലങ്ക
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    ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം നിലനിർത്താൻ തയാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് സെമിഫൈനലിൽ എതിരാളി ശ്രീലങ്ക. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ലങ്ക-നേപ്പാൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലും ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് ചിത്രം തെളിഞ്ഞത്. ഉയർന്ന റാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്വീപുകാരും സെമിയിലെത്തി. നേരത്തേ, ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്താൻ മത്സരവും സമാന കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

    വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക സെമി. ഇതേ ദിവസം നടക്കുന്ന ആദ്യ സെമിയിൽ പാകിസ്താനെ ബംഗ്ലാദേശ് നേരിടും. വനിത ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണം നിലനിർത്തിയിരുന്നു.

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    News Summary - Men's cricket semi
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