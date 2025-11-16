Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightമെ​ഗാ റി​ലീ​സ് ...
    Sports
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:28 PM IST

    മെ​ഗാ റി​ലീ​സ് ഐ.​പി.​എ​ൽ: വ​മ്പ​ന്മാ​രെ ലേ​ല മേ​ശ​യി​ലേ​ക്ക് വി​ട്ട് ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ipl,auction, franchise, ഐ.പി.എൽ, ലേലം,ഫ്രാഞ്ചൈസി
    cancel
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് പു​തി​യ സീ​സ​ൺ ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് താ​ര​ങ്ങ​ളെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും കൈ​മാ​റാ​നു​മു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ക​ണ്ണു​ക​ളെ​ല്ലാം ഇ​നി ലേ​ല​മേ​ശ​യി​ലേ​ക്ക്. വി​വി​ധ ഫ്ര​ഞ്ചൈ​സി​ക​ൾ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​ലീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ ലേ​ല​ത്തി​ന് ചൂ​ട് ഏ​റും.

    ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​ഗ് ഹി​റ്റു​ക​ളും, മാ​ച്ച് വി​ന്നി​ങ് ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ളു​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ഒ​രു​പി​ടി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലേ​ല​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ആ​ന്ദ്രെ റ​സ​ൽ, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റ​ർ ലി​യാം ലി​വി​ങ്സ്റ്റ​ൺ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ​െഗ്ല​ൻ മാ​ക്‌​സ്‌​വെ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ധാ​നി​ക​ൾ. ഏ​ത് ടീ​മും ആ​രാ​ധ​ക​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് കൊ​തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​പി​ടി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫ്രീ ​ബേ​ഡു​ക​ളാ​യി ലേ​ല​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ് ഐ.​പി.​എ​ൽ 2026 താ​ര​ലേ​ലം.

    വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കാ​ര​ൻ ജോ​ഷ് ഇം​ഗ്ലി​സ്, മ​ല​യാ​ളി വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ പ​ഞ്ചാ​ബ് കി​ങ്സ് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു. മ​റ്റു താ​ര​ങ്ങ​ൾ: വ​നി​ന്ദു ഹ​സ​രം​ഗ (രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ്), വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് ​അ​യ്യ​ർ, സ്പെ​ൻ​സ​ർ ജോ​ൺ​സ​ൺ (ഇ​രു​വ​രും കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ്), ര​ചി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര, ഡെ​വോ​ൺ കോ​ൺ​വേ (ഇ​രു​വ​രും ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സ്), ആ​ദം സാം​പ (സ​ൺ റൈ​സേ​ഴ്സ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്), ര​വി ബി​ഷ്‍ണോ​യ്, ഡേ​വി​ഡ് മി​ല്ല​ർ (ഇ​രു​വ​രും ല​ഖ്നോ ജ​യ​ന്റ്സ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ipl newsMumbaiIPL 2026
    News Summary - Mega release IPL: Franchises sell big names to auction
    Similar News
    Next Story
    X