Madhyamam
    Sports
    Posted On
    7 Oct 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    7 Oct 2025 9:37 AM IST

    വേ​ഗ​പ്പോ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഖ്യാ​തി വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ത്തി മ​ക്ലാ​ര​ൻ

    ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്‌​ടേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് കി​രീ​ടം ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ടീം
    വേ​ഗ​പ്പോ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഖ്യാ​തി വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ത്തി മ​ക്ലാ​ര​ൻ
    മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ലാ​ൻ​ഡോ നോ​റി​സും ഓ​സ്കാ​ർ പി​യ​സ്ട്രി​യും

    ​മ​നാ​മ: ഫോർമുല വൺ വേ​ഗ​പ്പോ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഖ്യാ​തി വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ത്തി മ​ക്ലാ​ര​ൻ. ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്‌​ടേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് കി​രീ​ടം ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീം ​ബ​ഹ്റൈ​നെ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നെ​റു​ക​യി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് മ​ക്ലാ​ര​നെ കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ മും​ത​ല​ക്കാ​ത്താ​ണ് മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീ​മി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ.

    മ​ക്ലാ​ര​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ


    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ മ​റീ​ന ബേ ​സ്ട്രീ​റ്റ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ക്ലാ​ര​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ മൂ​ന്നും നാ​ലും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ലാ​ൻ​ഡോ നോ​റി​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ സ​ഹ​താ​രം ഓ​സ്കാ​ർ പി​യ​സ്ട്രി നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്തു.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ 27 പോ​യ​ന്‍റു​ക​ള​ട​ക്കം ആ​കെ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ 650 പോ​യ​ന്‍റാ​ണ് മ​ക്ലാ​ര​ൻ നേ​ടി​യ​ത്. സീ​സ​ണി​ൽ ആ​റ് റേ​സു​ക​ൾ ശേ​ഷി​ക്കെ, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ 327 പോ​യ​ന്‍റി​ന്‍റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക ലീ​ഡാ​ണ് മ​ക്ലാ​ര​നു​ള്ള​ത്.

    ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ പോ​യ​ന്‍റ് നി​ല​യി​ലും മ​ക്ലാ​ര​ന്‍റെ ആ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണ്. ഓ​സ്കാ​ർ പി​യ​സ്ട്രി 336 പോ​യ​ൻ​റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ, ലാ​ൻ​ഡോ നോ​റി​സ് 314 പോ​യ​ൻ​റു​മാ​യി തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലാ​കെ മ​ക്ലാ​ര​ൻ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

