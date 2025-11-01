Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 1 Nov 2025 8:06 AM IST
    date_range 1 Nov 2025 8:06 AM IST

    ധ്യാൻ ചന്ദ് പ്രണമിച്ച ഗോള്‍കീപ്പർ....

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: കാ​ൽ​പ​ന്ത് ക​ളി​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഓ​ടി​യ ബാ​ല​ൻ പി​ന്നീ​ട് ഹോ​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ​യും ഗോ​ള്‍വ​ല കാ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് മെ​ഡ​ല്‍ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മാ​നു​വ​ല്‍ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക്കി​​നെ പ​ല​രും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഹോ​ക്കി​യി​ൽ ഗോ​ള്‍മു​ഖ​ത്തെ ക​ടു​വ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് മാ​നു​വ​ല്‍ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    1947 ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 20ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ബ​ര്‍ണ​ശ്ശേ​രി​യി​ലാ​ണ് ജ​ന​നം. കോ​മ​ണ്‍ വെ​ല്‍ത്ത് ഫാ​ക്ട​റി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ. ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ബി.​ഇ.​എം.​പി യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന മാ​നു​വ​ല്‍ 12ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഹോ​ക്കി ക​ളി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 15ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ആ​ര്‍മി​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മി​ക​ച്ച ഹോ​ക്കി താ​ര​മാ​ക്കി​ത്തീ​ര്‍ത്ത​ത് സ​ര്‍വി​സ​സ് ക്യാ​മ്പി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ്. 17ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ബോം​ബെ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ച്ചു. 1971ല്‍ ​ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഹോ​ക്കി ടീ​മി​ന്റെ ഗോ​ള്‍ കീ​പ്പ​റാ​യി. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷം മ്യൂ​ണി​ക് ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യെ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ല്‍ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ മാ​നു​വ​ലി​ന്റെ ഗോ​ള്‍ കീ​പ്പി​ങ് മി​ക​വ് നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ന്ന​ത്തെ മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​നം ആ​സ്വ​ദി​ച്ച ധ്യാ​ൻ​ച​ന്ദ് നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന് മാ​നു​വ​ല്‍ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക്കി​​നെ പ്ര​ണ​മി​ച്ച് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 1977ൽ ​ലാ​ഹോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്-​പാ​ക് പ​ര​മ്പ​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച മാ​നു​വ​ലി​ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തും ച​രി​ത്രം. ക​ളി​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന്റെ മ​ധ്യ​നി​ര മു​ന്നേ​റ്റ താ​രം ഹ​നീ​ഫ് ഖാ​ൻ വെ​ടി​യു​ണ്ട പോ​ലെ ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട പ​ന്ത് സ്റ്റി​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ​പോ​ലും സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കാ​തെ മാ​നു​വ​ല്‍ ത​ന്റെ നെ​റ്റി​ത്ത​ടം കൊ​ണ്ട് ത​ട​ഞ്ഞ​ത് ശ്വാ​സ​മ​ട​ക്കി പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കാ​യ പാ​കി​സ്താ​ൻ കാ​ണി​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പ​ര​മ്പ​ര ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മാ​നു​വ​ൽ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക്കി​​ന്റെ ധീ​രോ​ദാ​ത്ത​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നാ​ണ് അ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നെ​റ്റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മു​ഴ ജീ​വി​താ​ന്ത്യം​വ​രെ നി​ല നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് മെ​ഡ​ല്‍ നേ​ടി​യ മാ​നു​വ​ലി​ന് അ​ര്‍ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. അ​ന്ന് വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യ ടീ​മി​ലെ എ​ട്ടു​പേ​ര്‍ക്ക് രാ​ജ്യം അ​ര്‍ജു​ന അ​വാ​ര്‍ഡും ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ക്ക് പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ണും ന​ല്‍കി​യ​പ്പോ​ള്‍ മാ​നു​വ​ലി​നെ തേ​ടി ബ​ഹു​മ​തി​ക​ള്‍ എ​ത്തി​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ലാ​ണ് ധ്യാ​ന്‍ച​ന്ദ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    16 ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ ജ​യി​പ്പി​ച്ച ഗോ​ളി എ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി​യും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു സ്വ​ന്ത​മാ​ണ്. ബ​ര്‍ണ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ളി​മ്പ്യ​ന്‍ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ലം താ​മ​സി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഞ്ചു സെ​ന്റി​ൽ 2019ലാ​ണ് വീ​ടു​പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് മാ​നു​വ​ല്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മ​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഗോ​ൾ​വ​ല കാ​ത്ത ഫ്രെ​ഡ​റി​ക്കി​ന്റെ വി​യോ​ഗ ദുഃ​ഖം പേ​റു​ക​യാ​ണ് കാ​യി​ക കേ​ര​ളം.

