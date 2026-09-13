മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇന്ന് ഡെർബി

മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇന്ന് ഡെർബിtext_fields
ലണ്ടൻ: സീസണിലെ ആദ്യ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡെർബി ഞായറാഴ്ച മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ വെച്ച് നടക്കും. യുനൈറ്റഡും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും പുതിയ പരിശീലകർക്ക് കീഴിലാണ് ഇത്തവണ നേർക്കുനേർ വരുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലുമായി കളിച്ച നാലും ജയിച്ചാണ് സിറ്റിയുടെ വരവ്. അതേസമയം, യുനൈറ്റഡിന്റെത് സമ്മിശ്ര പ്രകടനമായിരുന്നു.
പെപ് ഗ്വാർഡിയോളക്കു ശേഷം ചുമതലയേറ്റ എൺസോ മരെസ്ക പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സിറ്റി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വിജയങ്ങളോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലൻഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഗോളുകൾ നേടി മികച്ച ഫോമിലാണ്. വിങ്ങർ ജെറമി ഡോക്കു പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതാണ് ഏക തിരിച്ചടി. മൈക്കൽ കാരിക്കിന്റെ യുനൈറ്റഡ് മികച്ച ഒടുവിൽ കളിച്ച ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ സബാഹ് എഫ്സിയെ 4-0ത്തിന് തകർത്തതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. പരിക്കേറ്റ കാർലോസ് ബലേബ, അമാദ് ഡിയാലോ എന്നിവർ കളിച്ചേക്കില്ല.
ഇത് 199ാമത് ഡെർബിയാണ്. ചരിത്രപരമായി യുനൈറ്റഡിനാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത്. 198ൽ 81 മത്സരങ്ങളിൽ യുനൈറ്റഡും 62ൽ സിറ്റിയും ജയിച്ചപ്പോൾ 55 എണ്ണം സമനിലയിലായി. ജനുവരി 17ന് ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന അവസാന ഡെർബി മത്സരത്തിൽ യുനൈറ്റഡ് 2-0ത്തിന് സിറ്റിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
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