Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightചാ​ട്ടം പി​ഴ​ച്ച്...
    Sports
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:15 AM IST

    ചാ​ട്ടം പി​ഴ​ച്ച് ശ്രീ​ശ​ങ്ക​ർ; ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ചാ​ട്ടം പി​ഴ​ച്ച് ശ്രീ​ശ​ങ്ക​ർ; ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്ത്
    cancel

    ടോ​ക്യോ: ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് മൂ​ന്നാം​ദി​നം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് നി​രാ​ശ. വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ലു താ​ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ​വ​രും യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പു​രു​ഷ ലോ​ങ് ജം​പ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി താ​രം എം. ​ശ്രീ​ശ​ങ്ക​റി​ന് ഇ​ക്കു​റി പ​ക്ഷേ, മു​ന്നേ​റാ​നാ​യി​ല്ല. യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ 7.78 മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര​ന് ചാ​ടാ​നാ​യ​ത്. 8.15 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കോ ആ​ദ്യ 12 സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കോ ആ​യി​രു​ന്നു ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​തെ ശ്രീ ​പു​റ​ത്താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന പാ​രി​സ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് പ​രി​ക്കു​മൂ​ലം ന​ഷ്ട​മാ​യ ശ്രീ​ശ​ങ്ക​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്. ജം​പി​ങ് പി​റ്റി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​പ​ണി​ൽ 8.13 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി​യ​ത് താ​ര​ത്തി​ന്റെ സീ​സ​ൺ ബെ​സ്റ്റാ‍യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ടോ​ക്യോ​യി​ൽ ആ ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ അ​രി​കി​ൽ​പ്പോ​ലു​മെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ 7.78, 7.59, 7.70 മീ. ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മൂ​ന്ന് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    വ​നി​ത 3000 മീ​റ്റ​ർ സ്റ്റീ​പ്ൾ ചേ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഹീ​റ്റ്സി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. ഹീ​റ്റ് ഒ​ന്നി​ൽ അ​ങ്കി​ത ധ്യാ​നി 10 മി​നി​റ്റ് 03.22 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 11ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. ഹീ​റ്റ് ര​ണ്ടി​ൽ പാ​രു​ൾ ചൗ​ധ​രി ഒ​മ്പ​ത് മി​നി​റ്റ് 22.24 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഒ​മ്പ​താ​മ​തു​മാ​യി. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ 110 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡ്ൽ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തേ​ജ​സ് ഷി​ർ​സെ​ക്ക് 0.06 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ന് സെ​ഫി ഫൈ​ന​ൽ ബെ​ർ​ത്ത് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ഹീ​റ്റ്സി​ലെ ആ​കെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ 13.57 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 27ാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി ഷി​ർ​സെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:long jumpWorld atheletics championshipSports NewsLatest News
    News Summary - long jump final
    Similar News
    Next Story
    X