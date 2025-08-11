Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കാര്യമായ ചർച്ചകളൊന്നുമില്ലാതെ കായിക ഭരണ ബില്ലും ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഭേദഗതി ബില്ലും പാസാക്കി ലോക്സഭ

    കാര്യമായ ചർച്ചകളൊന്നുമില്ലാതെ കായിക ഭരണ ബില്ലും ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഭേദഗതി ബില്ലും പാസാക്കി ലോക്സഭ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ ബി​ല്ലും ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലും പാ​സാ​ക്കി ലോ​ക്സ​ഭ. ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കാ​ര്യ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ര​ണ്ട് ബി​ല്ലു​ക​ളും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ൺ​സൂ​ൺ സെ​ഷ​നി​ൽ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​താ​ണി​വ. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ള്ള കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണ് കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ ബി​ല്ലെ​ന്നും കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ബോ​ധ​വും നീ​തി​യും സ​ദ്ഭ​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ മാ​ണ്ഡ​വ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​സി.​സി.​ഐ

    കാ​യി​ക ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര കോ​ട​തി മാ​തൃ​ക​യി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ, വി​വി​ധ ദേ​ശീ​യ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​യി​ലും സു​താ​ര്യ​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മി​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി​ല്ലി​ലു​ണ്ട്. കാ​യി​ക ഇ​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി മാ​ത്ര​മേ പാ​ടു​ള്ളൂ. കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പേ​രി​ലും ലോ​ഗോ​യി​ലും ‘ഇ​ന്ത്യ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ’ എ​ന്നീ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും ബി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​നെ​യും ബി​ല്ലി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യം പ​റ്റു​ന്ന കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം ബാ​ധ​കം എ​ന്നാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ബി.​സി.​സി.​ഐ പു​റ​ത്താ​യി. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ബി.​സി.​സി.​ഐ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ൻ.​എ​സ്‌.​ബി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​വും. ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക്‌ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​ക​ൽ, റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ്‌ ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള എ​ൻ.​എ​സ്‌.​ബി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ്‌ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. അ​ർ​ധ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശം. ദേ​ശീ​യ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യ​ത്തി​ലും ​ടേ​മി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മേ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ഒ​രു ടേം ​നാ​ലു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട​താ​കും. ശേ​ഷം, കൂ​ളി​ങ് ഓ​ഫ് പി​രീ​ഡി​നു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ല. പ​ര​മാ​വ​ധി പ്രാ​യം 70 വ​യ​സ്സാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റ ശേ​ഷ​മാ​ണ് 70ലെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    കു​രു​ക്ക​ഴി​ച്ച് 'നാ​ഡ'

    ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് (നാ​ഡ) കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ൽ. ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ ദേ​ശീ​യ ബോ​ർ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. നാ​ഡ അ​പ്പീ​ൽ പാ​ന​ൽ ഇ​നി​മേ​ൽ അ​തി​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. അ​പ്പീ​ൽ പാ​ന​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും നാ​ഡ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ബോ​ർ​ഡി​ന് മു​മ്പ് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ഡ​യു​ടെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണാ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ൽ ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി (വാ​ഡ) നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലി​നും ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ത്തി​നു​മെ​ല്ലാം ദേ​ശീ​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ, ദേ​ശീ​യ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി, ദേ​ശീ​യ പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി, സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി​ല്ലി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ബി​ല്ലി​ൽ ചി​ല കെ​ണി​ക​ളും; കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്‌ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​വും

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2036 ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ അ​ര​യും ത​ല​യും മു​റു​ക്കി പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കാ​യി​ക ​ലോ​കം ഉ​ട​ച്ചു​വാ​ർ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ ബി​ല്ലു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. തി​ര​ക്കി​ട്ട് പാ​സാ​ക്കി​യ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ബി​ല്ലി​ൽ ഒ​രു​പി​ടി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചി​ല കെ​ണി​ക​ളും ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​യി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മൂ​ല​മാ​യ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്തെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ ബി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കാ​യി​ക സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത, കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ​േക്ഷ​മം, ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബി​ൽ വ​ഴി കേ​ന്ദ്രം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും, നി​ര​വ​ധി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ് ബി​ല്ലി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​മ​ർ​ശ​നം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​മാ​യ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി​ല്ലി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ബോ​ർ​ഡ്‌ (എ​ൻ.​എ​സ്‌.​ബി), ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള അ​ർ​ധ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ എ​ന്നി​വ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്ന​തും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്‌ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും അ​വ​സാ​ന​മാ​കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്‌ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യി മാ​റും. ടീം ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ​പോ​ലും ഇ​ട​പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‌ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്‌ പു​തി​യ ബി​ൽ.



    TAGS:lok sabhaIndiaSports billsAnti-doping bills
