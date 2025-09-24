Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Sports
    Posted On
    24 Sept 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:17 AM IST

    ഇ​തി​ഹാ​സ അ​മ്പ​യ​ർ ഡി​ക്കി ബേ​ർ​ഡി​ന് വി​ട

    ഇ​തി​ഹാ​സ അ​മ്പ​യ​ർ ഡി​ക്കി ബേ​ർ​ഡി​ന് വി​ട
    Listen to this Article

    ​ലണ്ട​ൻ: താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യ അ​മ്പ​യ​റെ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട ഹാ​രോ​ൾ​ഡ് ഡി​ക്കി ബേ​ർ​ഡ് അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 92 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം 1973ലാ​ണ് അ​മ്പ​യ​റാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച​ത്. 150ഓ​ളം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. 1996ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടും ത​മ്മി​ൽ ലോ​ർ​ഡ്സി​ൽ ന​ട​ന്ന ടെ​സ്റ്റാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം. ഈ ​ക​ളി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യ രാ​ഹു​ൽ ദ്രാ​വി​ഡും സൗ​ര​വ് ഗാം​ഗു​ലി​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

