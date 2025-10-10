Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightകൊച്ചി ഉണരുന്നു,...
    Sports
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:18 PM IST

    കൊച്ചി ഉണരുന്നു, കാൽപന്താരവത്തിലേക്ക്...

    text_fields
    bookmark_border
    കൊച്ചി ഉണരുന്നു, കാൽപന്താരവത്തിലേക്ക്...
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ഒ​രു പ​ന്തി​നു ചു​റ്റും ലോ​കം ക​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു ക​ൺ​നി​റ​യെ കാ​ണാ​ൻ, കാ​ൽ​പ​ന്തി​നെ നെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​കാ​ർ​ക്കി​താ ഒ​രു സു​വ​ർ​ണ കാ​ലം. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ഇ​നി കു​റെ നാ​ൾ കാ​ൽ​പ്പ​ന്തു ക​ളി​യു​ടെ സു​ന്ദ​ര​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്.

    ഈ ​വ​രു​ന്ന 14 മു​ത​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്, അ​തു ക​ഴി​ഞ്ഞ് സൂ​പ്പ​ർ​ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​തെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കേ​ര​ള​ക്ക​ര​യൊ​ന്നാ​കെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ക്ഷാ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സി​യും കൂ​ട്ട​രും ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പു​ള്ള, ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രെ ത്ര​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​രം...​ഇ​ങ്ങ​നെ​യി​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ശ​രാ​ശ​രി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക്ക് ഇ​നി കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​മാ​ണ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൗ​മാ​ര​ത്തി​െന്റ കാ​ൽ​പ​ന്തു​ത്സ​വം..

    ഏ​ഴ് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് കൊ​ച്ചി സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ര്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഡ്രീം​സ് എ​ഫ്.​സി കൊ​ച്ചി​യാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. 14ന് ​രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വ​യ​നാ​ടി​നെ നേ​രി​ടും. വൈ​കീ​ട്ട് 3.45ന് ​മ​ല​പ്പു​റം-​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മ​ത്സ​രം.

    ദി​വ​സ​വും ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ​റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ജ​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ള്‍ ക്വാ​ര്‍ട്ട​ര്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ കോ​ട്ട​യം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ടീ​മു​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ട് ക്വാ​ര്‍ട്ട​ര്‍ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 19,20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ല്‍, ഫൈ​ന​ൽ 21ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 3.45നും ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഗോ​ള്‍ മ​ല​യാ​ളം യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ല്‍ ത​ത്സ​മ​യം സം​പ്രേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യും.

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് ഈ ​ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ക​ളി​ക്കാ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ൽ ജി​ല്ല ടീം ​അം​ബേ​ദ്ക​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കെ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വീ​ണ്ടും സൂ​പ്പ​ർ​ലീ​ഗാ​ര​വം...

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗാ​യ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ക്കാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യും മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ന​വം​ബ​റി​ലും കൊ​ച്ചി​യി​ൽ എ​സ്.​എ​ൽ.​കെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ കൊ​ച്ചി​യാ​യി​രു​ന്നു സൂ​പ്പ​ർ​ലീ​ഗി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം കൊ​ച്ചി ക​ലൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ളി പ​റി​ച്ചു ന​ടു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ല​യ​ണ​ൽ മെ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന സം​ഘം വ​രു​ന്ന​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് വേ​ദി​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. മ​ഹാ​രാ​ജാ​സി​ലേ​ത് ഫ്ല​ഡ് ലൈ​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഫ്ല​ഡ് ലൈ​റ്റ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​യ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ്​ കോളജ്​ ഗ്രൗ​ണ്ട്

    ഫു​ട്ബാ​ൾ മി​ശി​ഹാ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ...

    ഇ​തു​വ​രെ ക​ണ്ട കാ​ൽ​പ​ന്തു ക​ളി​യെ​ല്ലാം ചെ​റു​ത്, ഇ​നി വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ശ​രി​ക്കും ക​ളി. ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ മി​ശി​ഹാ, ഇ​തി​ഹാ​സം, കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പ്... ഇ​ങ്ങ​നെ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തീ​ത​നാ​യ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യു​ടെ ല​യ​ണ​ൽ മെ​സി​യും സം​ഘ​വും കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കാ​യി​ക കേ​ര​ളം.

    വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു പോ​ലും മെ​സി​യെ കാ​ണാ​നാ​യി ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ്. ലോ​ക​ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്‍റെ ത​ല​തൊ​ട്ട​പ്പ​ൻ​മാ​രാ​യ ല​യ​ണ​ൽ മെ​സി​യും സം​ഘ​വും ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പു​ൽ​മൈ​താ​ന​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല.. മെ​സി..​മെ​സി.. എ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ന്ന, മൈ​താ​ന​ത്തി​നു ചു​റ്റും തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    മെ​സി വ​രു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും ന​വം​ബ​ർ 17നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​യ​തി​നാ​ലും നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ചു ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​യ​തി​നാ​ലും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. എ​ങ്കി​ലും മെ​സി​യെ 'ഒ​രു നോ​ക്കു കാ​ണാ​ൻ' ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്.

    മെ​സി​യു​ടെ വ​ര​വ്; പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം -​ഡി.​എ​ഫ്.​എ

    ല​യ​ണ​ൽ മെ​സി​യും സം​ഘ​വും ക​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു വി​വ​ര​വും കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ജി​ല്ല ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ. അ​ധി​കൃ​ത​ർ. കെ.​എ​ഫ്.​എ​ക്കും ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പൊ​ന്നും കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് ഡി.​എ​ഫ്.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജു ചൂ​ള​ക്ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​ത് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​താ​ത് നാ​ട്ടി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫി​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​ഫ്.​എ​യും ഡി.​എ​ഫ്.​എ​യും ഇ​തി​ൽ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​റി​വു​മാ​ത്ര​മേ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​ള്ളൂ. സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു പോ​ലും ത​ങ്ങ​ള​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiLocal NewsFootball Matches
    News Summary - kochi hosts several football matches
    Similar News
    Next Story
    X