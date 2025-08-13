Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:12 AM IST

    സഞ്ജുവിന്റെ നീലക്കടുവകൾ

    സഞ്ജുവിന്റെ നീലക്കടുവകൾ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തോ​റ്റ് തോ​റ്റ് തോ​ൽ​വി​യോ​ടു​ള്ള പേ​ടി മാ​റി​യ​വ​രെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ? അ​വ​രു​ടെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ? ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ട്ടോ. മു​റി​വേ​റ്റ ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ ഗ​ർ​ജ​നം അ​വി​ടെ കാ​ണാം. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ പ​ത്ത് ക​ളി​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴും തോ​റ്റ് അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്ന കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ്ഇ​ത്ത​വ​ണ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ഠം പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ ടീ​മി​നെ ഒ​ന്നാ​കെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ പു​തി​യൊ​രു മു​ഖ​വു​മാ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ക​ടു​വ​ക​ൾ പ​ച്ച​പ്പാ​ട​ത്ത് വേ​ട്ട​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ എ​ന്ന ‘ഫി​യ​ർ​ലെ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ​റി’​ലാ​ണ് ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ​ല്ലാം. ലേ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു ടീ​മി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന തു​ക 50 ല​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ 26.80 ല​ക്ഷം എ​ന്ന കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ റെ​ക്കോ​ഡ് തു​ക ന​ൽ​കി​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി സ​ഞ്ജു​വി​നെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ടീ​മി​ലെ മ​റ്റ് 15 താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് കേ​വ​ലം 23 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​ഞ്ജു​വെ​ന്ന ക​രു​ത്തി​നൊ​പ്പം യു​വ​നി​ര​യു​ടെ​യും വ​ലി​യൊ​രു കൂ​ട്ട​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് കൊ​ച്ചി.

    എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ 120 ബാ​ളും അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ന്നി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ നാ​യ​ക​ന്റെ ഭാ​രം മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് സ​ഞ്ജു​വി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ​ക​രം സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സാ​ലി സാം​സ​ണി​നെ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​ക്കി സ​ഞ്ജു​വി​നെ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ള​ത്തി​ന​ക​ത്ത് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക സാം​സ​ൺ ബ്ര​ദേ​ഴ്സാ​യി​രി​ക്കും. 12 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു ടീ​മി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഓ​പ​ണ​റു​ടെ റോ​ളി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​കും കൊ​ച്ചി​ക്കാ​യി സ​ഞ്ജു ഇ​റ​ങ്ങു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം ക​രി​യ​റി​ൽ വ​ഴി​മു​ട​ക്കി​യെ​ത്തി​യ വ​ലി​യൊ​രു പ​രി​ക്കി​നെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് വീ​ണ്ടും ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന സാ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഇ​ന്നി​ങ്സു​മാ​യി ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട‍ർ​മാ​രു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര​യാ​ണ് ടീ​മി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ക​രു​ത്ത്. വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, കെ.​ജെ. രാ​കേ​ഷ്, പി.​എ​സ്. ജെ​റി​ൻ, കെ.​ജി. അ​ഖി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും ബാ​റ്റു​കൊ​ണ്ടും ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ടീ​മി​നാ​യു​ള്ള റ​ൺ​വേ​ട്ട​യി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജോ​ബി​ൻ ജോ​ബി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കൊ​ച്ചി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. നി​ഖി​ൽ തോ​ട്ട​ത്ത്, വി​പു​ൽ ശ​ക്തി, ആ​ൽ​ഫി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ‍‍രും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര സു​സ​ജ്ജം.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഐ.​പി.​എ​ൽ വ​രെ​യെ​ത്തി​യ കെ.​എം. ആ​സി​ഫി​ന്‍റെ ബു​ള്ള​റ്റ് ബാ​ളു​ക​ളാ​കും കൊ​ച്ചി​യു​ടെ കു​ന്ത​മു​ന. 145 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ പ​ന്തെ​റി​യു​ന്ന ആ​സി​ഫി​ന് പു​റ​മെ യു​വ ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ അ​ഖി​ൻ സ​ത്താ​റും കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ പ​വ​ർ പ്ലേ​ക​ൾ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ടു​പ്പ​മാ​കും. വേ​ഗ​വും സ്വി​ങ്ങും സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന അ​ഖി​ന്‍റെ ബൗ​ളി​ങ് മി​ക​വ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കേ​ര​ള ര​ഞ്ജി ടീ​മി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തും. വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, ജെ​റി​ൻ, കെ.​ജെ. രാ​കേ​ഷ്, എ​ൻ. അ​ഫ്രാ​ദ് എ​ന്നി​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ്പി​ൻ നി​ര​യും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ബൗ​ളി​ങ് യൂ​നി​റ്റും സെ​റ്റ്.

    മു​ൻ കേ​ര​ള താ​ര​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ണ്ട‍ർ 19 ടീ​മം​​ഗ​വു​മാ​യ റൈ​ഫി വി​ൻ​സെ​ന്‍റ് ​ഗോ​മ​സാ​ണ് മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. ക​ള​ത്തി​ൽ ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ ക​രു​ത്തും ശ​ക്തി​യും പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്ട്രെ​ങ്ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് കോ​ച്ചാ​യി എ.​ടി. രാ​ജാ​മ​ണി പ്ര​ഭു​വി​നെ​യാ​ണ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് നി​യ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് രാ​ജാ​മ​ണി. തു​മ്പ സെ​ന്‍റ് സേ​വി​യേ​ഴ്സ് കോ​ള​ജി​ൽ ടീ​മി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​നം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സു​ഭാ​ഷ് ജി. ​മാ​നു​വ​ലാ​ണ് ടീം ​ഉ​ട​മ.

