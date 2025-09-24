Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 9:58 AM IST

    കേ​ര​ളം സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ

    കേ​ര​ളം സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് കേ​ര​ളം. അ​ണ്ട​ർ 17 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളാ​ണ് ക​ലാ​ശ​ക്ക​ളി​യി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്മി​ലി​ന്റെ ഗോ​ളി​ൽ മി​സോ​റ​മി​നെ 1-0ത്തി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​ഖ​ണ്ഡാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​നെ 2-0ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ളം. ഡ​ൽ​ഹി, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ്, മേ​ഘാ​ല​യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രു​മാ​യി. ഇ​തു​വ​രെ എ​ട്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ കേ​ര​ളം ര​ണ്ടെ​ണ്ണം മാ​ത്രം വ​ഴ​ങ്ങി. ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്‌.​സി​യാ​ണ് ടീം ​സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ.

