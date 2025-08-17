Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightകളി ഇനി വേറെ ലെവൽ
    Sports
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 2:02 PM IST

    കളി ഇനി വേറെ ലെവൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കളി ഇനി വേറെ ലെവൽ
    cancel
    ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക വ​ഴി പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ‘ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​റി​സ’​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്

    ഇ​രു​പ​ത്തി​ര​ണ്ടു​വാ​ര പി​ച്ചി​ലെ തീ​പാ​റും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി ന​വ​കേ​ര​ള സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​യി പു​തി​യൊ​രു വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്‍റെ (ഐ.​പി.​എ​ൽ) കേ​ര​ള പ​തി​പ്പാ​യ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് (കെ.​സി.​എ​ൽ). കേ​വ​ലം ക​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​പ്പു​റം, ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക അ​നു​ഭ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, തൊ​ഴി​ൽ, കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ത​കു​ന്ന ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് കെ.​സി.​എ​ൽ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ടോ​സ് വീ​ഴു​ക. ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി വി​ദേ​ശ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക വ​ഴി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ‘ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​റി​സ’​ത്തി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​റി​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കെ.​സി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് എ​സ്. കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    കെ.​സി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് എ​സ്. കു​മാ​ർ

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റും

    വി​നോ​ദ​ത്തി​ന​പ്പു​റം ക്രി​ക്ക​റ്റ് വ​ലി​യൊ​രു വ്യ​വ​സാ​യം കൂ​ടി​യാ​ണ്. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ സാ​ധ്യ​ത​യെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നാ​ളി​തു​വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ​യും ഹോ​ട്ട​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ഭാ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്ത​രം അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ന​മ്മെ പി​ന്നോ​ട്ട​ടി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​റി. ഇ​നി​മു​ത​ൽ കെ.​സി.​എ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ മാ​ത്രം ഒ​തു​ക്കു​ക​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​തൊ​രു സ​മ്പൂ​ര്‍ണ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ‘വ​ണ്‍-​സ്റ്റോ​പ്പ് ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ’​നാ​ക്കി കേ​ര​ളം മാ​റ​ണം. അ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ ച​വി​ട്ടു​പ​ടി​യാ​ണ് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​മാ​യാ​ലും കെ.​സി.​എ​ല്‍ ആ​യാ​ലും ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഇ​വി​ടെ കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചാ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​ന്‍ വ​ട​ക്ക​ൻ കേ​ര​ളം മു​ത​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തും. ഇ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര, താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കും. കെ.​സി.​എ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലു​ട​ൻ ര​ഞ്ജി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ല​സ്ഥാ​നം വേ​ദി​യാ​കും. കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നു​ശേ​ഷം വ​നി​താ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പും ജ​നു​വ​രി 31ന് ​ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ട്വ​ന്‍റി-20 മ​ത്സ​ര​വും വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​ക​ദി​ന മ​ത്സ​ര​വും കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്ത് അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റും ടൂ​റി​സ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് വ​ള​രു​ന്ന സ​മ്പൂ​ര്‍ണ ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റ​മാ​ണ് കെ.​സി.​എ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലും ക്രി​ക്ക​റ്റ് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത​ട​ക്കം ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ കെ.​സി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ദി​വ​സ​വും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ.​സി.​എ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റ്, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ര​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹോ​ട്ട​ല്‍, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഉ​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ടൂ​റി​സം സീ​സ​ണു​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചാ​ല്‍, കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. മ​ത്സ​ര ടി​ക്ക​റ്റി​നൊ​പ്പം ഹോ​ട്ട​ല്‍ താ​മ​സം, കാ​യ​ല്‍ യാ​ത്ര, മ​റ്റ് വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ചേ​ര്‍ത്ത് ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ ‘ക്രി​ക്ക​റ്റ് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ള്‍’ ന​ല്‍കാ​ന്‍ ട്രാ​വ​ല്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ള്‍ക്ക് ക​ഴി​യും. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​കൂ​ടി കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​വ​രു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നും പ​ദ്ധ​തി ഊ​ർ​ജം പ​ക​രും.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ഒ​ന്നി​നും സ​മ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. ഒ​രു​മാ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​ക​ളെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തും താ​ര​ലേ​ലം ന​ട​ത്തി​യ​തും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തും. എ​ന്നി​ട്ടും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന് വ​ലി​യ പ്ര​ശം​സ​യാ​ണ് ബി.​സി.​സി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ബി.​സി.​സി.​ഐ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ലീ​ഗു​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ന്നെ ന​മ്പ​ർ വ​ൺ ലീ​ഗാ​യി മാ​റാ​ൻ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 40 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ആ​റു ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി ടീം ​ഉ​ട​മ​ക​ളും കൂ​ടി നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ടാ​ക്സി​ക​ൾ, കാ​റ്റ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ, മീ​ഡി​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, പ്രി​ന്‍റി​ങ് പ്ര​സു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​ണ്ട​ന്‍റ് സ്ര​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​സി.​എ​ൽ ഗു​ണം ചെ​യ്തു. എ​ഴു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ളും 2500ൽ ​അ​ധി​കം പ​രോ​ക്ഷ ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലൂ​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​യി. മീ​ഡി​യ, ഇ​വ​ന്‍റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും 40 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ പ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലും താ​ര​ങ്ങ​ളും

    ഐ.​പി.​എ​ൽ പോ​ലു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ​വ​രു​ന്ന ക​ഴി​വു​ള്ള താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഭ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ തെ​ളി​യി​ക്കാ​നും മി​ക​ച്ച വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​നു​മു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സി​ന്‍റെ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​ന്‍റെ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന വി​ഘ്നേ​ഷി​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​രം തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. വി​ഘ്നേ​ഷി​നെ​പ്പോ​ലെ ഏ​ദ​ൻ ആ​പ്പി​ൾ ടോം, ​ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഷോ​ൺ റോ​ജ​ർ അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​പി​ടി യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണോ​ടെ ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ലു​ട​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ടാ​ല​റ്റ് സ്കൗ​ട്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കെ.​സി.​എ​ൽ കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി താ​ര​ങ്ങ​ളെ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലേ​ലം ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത ന​ൽ​കും. ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​നാ​ക്കി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് കെ.​സി.​എ​ൽ. ഓ​രോ ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​യും സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ്റ്റാ​ഫി​നെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ, ഫി​സി​യോ തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ൾ, മെ​ന്‍റ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കും വ​ലി​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കെ.​സി.​എ​ൽ തു​റ​ന്നി​ടും.

    ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം

    വ​നി​താ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം വ​നി​താ ക്രി​ക്ക​റ്റി​നും കെ.​സി.​എ തു​ല്യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ സീ​സ​ണു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ വ​നി​താ കെ.​സി.​എ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ വ​നി​താ ലീ​ഗി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ മൂ​ന്ന് വ​നി​താ അ​മ്പ​യ​ർ​മാ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​തും ഈ ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കെ.​സി.​എ​യു​ടെ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​ന​പ്രി​യ ലീ​ഗാ​വാ​ൻ കെ.​സി.​എ​ൽ

    ഇ​നി​യു​ള്ള കെ.​സി.​എ​ൽ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ താ​ര​ലേ​ല​ത്തി​ൽ ഓ​രോ ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​ക്കും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന തു​ക 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം വി​നി​യോ​​ഗി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ലീ​​ഗി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​പ്രേ​ഷ​ണ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സീ​സ​ണി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ത​ത്സ​മ​യം സം​പ്രേ​ഷണം ചെ​യ്യും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​മു​ഖ സ്പോ​ർ​ട്സ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ്റ്റാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സി​ലും, ഒ.​ടി.​ടി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ഫാ​ൻ​കോ​ഡി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. മ​ത്സ​രം നേ​രി​ട്ട് കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​പി.​എ​ൽ ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ളാ​യി എ​ത്തി​ക്കും.

    ജി​ല്ല​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ലീ​ഗു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​വും പ​​രി​​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​നു​ശേ​ഷം വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​വും ജ​ന​പ്രി​യ​വു​മാ​യ ലീ​ഗാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, ഇ​ടു​ക്കി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ കെ.​സി.​എ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ഹ​ബ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ക​ത്തേ​ത്ത​റ ചാ​ത്ത​ന്‍കു​ള​ങ്ങ​ര ദേ​വ​സ്വ​വും കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​ര്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സെ​ന്‍റ് സേ​വി​യേ​ഴ്സ് കോ​ള​ജി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​നാ​യു​ള്ള പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​ർ 17 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി പു​തു​ക്കി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ സെ​ന്‍റ്സേ​വ്യേ​ഴ്സ്-​കെ.​സി.​എ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പും വി​ക​സ​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മൊ​ത്തം ക​രാ​ർ കാ​ല​യ​ള​വ് 33 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. കോ​ട്ട​യം സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാ​റും ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം വ​രും. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ കൊ​ല്ലം എ​ഴു​കോ​ണി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം പ​ണി​യാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം പ​ണി​യാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ത്തി​ൽ ചി​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ

    സ​ഞ്ജു ലീ​ഗി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്ന് ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ർ ടീ​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. ദേ​ശീ​യ സെ​ല​ക്ട​ർ​മാ​രൊ​ക്കെ ടീ​മി​ൽ നോ​ട്ട​മി​ട്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തി​നു​ള്ള തെ​ളി​വ​ല്ലേ ദ​ക്ഷി​ണ​മേ​ഖ​ല ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി ടീ​മി​ൽ അ​ഞ്ച് മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. ടീ​മി​ന്‍റെ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ​റു​ദ്ദീ​നെ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് വ​ള​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ. കാ​ത്തി​രി​ക്കാം.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala cricket leagueCricket NewsKCL Champions League
    News Summary - kerala cricket league
    Similar News
    Next Story
    X