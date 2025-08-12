Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightകെ.​സി.​എ​ൽ...
    Sports
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 7:57 AM IST

    കെ.​സി.​എ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ; വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ വ​രു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​സി.​എ​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ; വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ വ​രു​ന്നു
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ ത​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തൊ​ക്കെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ വ​രു​ന്നു. പൊ​രു​തി ജ​യി​ക്കാ​ൻ, ക​ലി​പ്പ​ട​ക്കി ക​പ്പ​ടി​ക്കാ​ൻ. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ടോ​സ് വീ​ഴു​മ്പോ​ൾ ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ‍യ​ൽ​സി​ന് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളോ​ട് ഒ​ന്നേ പ​റ​യാ​നു​ള്ളൂ: ‘‘ചാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി ചി​ക​യാ​ൻ നി​ൽ​ക്ക​രു​ത്.’’ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ന്‍റെ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ കി​രീ​ട​വും ചെ​ങ്കോ​ലും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട റോ​യ​ൽ​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ടും ക​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ്. നോ​വി​ച്ചു​വി​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ണ​ക്കു​തീ​ർ​ക്കാ​ൻ പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ആ​വ​നാ​ഴി​യി​ൽ രാ​കി​മി​നു​ക്കി​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജം.

    എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഏ​ത് ച​ക്ര​വ്യൂ​ഹ​വും പ​ന്തും ബാ​റ്റും കൊ​ണ്ട് ത​ച്ചു​ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പു​ള്ള ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്താ​ണ് ടീ​മി​ന്‍റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ബാ​സി​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​റ്റ​യാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു റോ​യ​ൽ​സി​നെ സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സി​യു​ടെ ഭാ​രം ബാ​സി​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കി​വെ​പ്പി​ച്ച റോ​യ​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദി​നെ​യാ​ണ് നാ​യ​ക സ്ഥാ​നം ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി​യി​ൽ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യ​ട​ക്കം കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​നു വേ​ണ്ടി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സി​യു​ടെ ഭാ​രം ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ക്രീ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​നാ​കു​ന്ന ബാ​സി​ത്തി​നെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​ൻ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ല​പു​ക​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലെ മൂ​ർ​ച്ച​ക്കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ റോ​യ​ൽ​സി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ തീ​യു​ണ്ട​യും ഐ.​പി.​എ​ൽ താ​ര​വു​മാ​യ ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി​യെ മ​ത്സ​ര​ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ റോ​യ​ൽ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 8.40 ല​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് മു​ൻ കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് നാ​യ​ക​നെ റോ​യ​ൽ​സ് കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ​വ​ർ പ്ലേ​ക​ളി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​തി​നും റ​ണ്ണൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ത​മ്പി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക വി​രു​തി​ലാ​ണ് റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ 17 വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി ലീ​ഗി​ലെ വി​ക്ക​റ്റ് വേ​ട്ട​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​നാ​യി​രു​ന്നു ത​മ്പി. ത​മ്പി​ക്കൊ​പ്പം ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​നാ​യി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ വ​ല​ങ്ക​യ്യ​ൻ ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ ഫാ​നൂ​സ് ഫൈ​സി​യും​കൂ​ടി പ​ന്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​യും ഈ ​ടീ​മി​നെ ഭ​യ​ക്ക​ണം.

    ബാ​റ്റി​ങ് ഓ​ർ​ഡ​റി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ റോ​യ​ൽ​സ് ന​ട​ത്തും. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദി​നൊ​പ്പം വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ സു​ബി​നാ​യി​രി​ക്കും അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​നെ​ത്തു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് റി​യ ബ​ഷീ​റും ഉ​പ​നാ​യ​ക​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ് പൈ​യു​മെ​ത്തും. കേ​ര​ള ടീ​മി​ന്‍റെ ഒ​മാ​ൻ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ൽ മി​ന്നും ബാ​റ്റി​ങ്ങാ​ണ് ഗോ​വി​ന്ദ് ദേ​വ് പൈ ​കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​തി​ന് കൂ​ട്ടാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ‘ക്രി​സ്ഗെ​യി​ൽ’ അ​ഭി​ജി​ത്ത് പ്ര​വീ​ണി​നെ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യ​ത് നേ​ട്ട​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ റ​ണ്ണൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടു​ന്ന​തി​നും മി​ടു​ക്കു​ള്ള താ​രം, ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ​ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ർ​സി​നാ​യി ഗം​ഭീ​ര പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. 2024 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​വി​യോ യൂ​ത്ത് ട്രോ​ഫി അ​ണ്ട​ര്‍ 22 ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ഓ​വ​റി​ലെ എ​ല്ലാ പ​ന്തും സി​ക്സ് പ​റ​ത്തി അ​ഭി​ജി​ത്ത് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും പു​റ​മെ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ർ​സി​നാ​യി പ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും ബാ​റ്റു​കൊ​ണ്ടും പോ​രാ​ടി​യ എം. ​നി​ഖി​ലു​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ ത​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് പ​തം വ​രും. ഐ.​പി.​എ​ൽ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഇം​പാ​ക്ട് പ്ല​യ​ർ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ജീ​വ് സ​തീ​ശ​നെ​യാ​ണ് ഈ ​റോ​ളി​ൽ ടീം ​ക​രു​തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ല​വ​ർ​ഷം വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ണ്ടി​ക​യ​റി​യ ടീം 10 ​ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി. തു​ട​ക്കം ഉ​ഷാ​റാ​ക്കി​യ ടീം ​ഒ​ടു​ക്ക​വും ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ. മു​ൻ ര​ഞ്ജി താ​രം എ​സ്. മ​നോ​ജാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശ​ന്‍, ജോ​സ് പ​ട്ടാ​ര എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന ക​ണ്‍സോ​ർ​ട്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ടീം.

    ടീം: ​കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഗോ​വി​ന്ദ് ദേ​വ് പൈ (​വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), എ​സ്. സു​ബി​ൻ, ടി.​എ​സ്. വി​നി​ൽ, ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി, അ​ഭി​ജി​ത്ത് പ്ര​വീ​ൺ, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്ത്, ഫാ​നൂ​സ് ഫൈ​സ്, റി​യ ബ​ഷീ​ർ, എം. ​നി​ഖി​ൽ, സ​ഞ്ജീ​വ് സ​തീ​ശ​ൻ, വി. ​അ​ജി​ത്, ആ​സി​ഫ് സ​ലീം, ജെ.​എ​സ്. അ​നു​രാ​ജ്, അ​ദ്വൈ​ത് പ്രി​ൻ​സ്, ജെ. ​അ​ന​ന്ത​കൃ​ഷ്ണ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportskerala cricket leagueKCL Champions LeagueLatest News
    News Summary - kerala cricket league
    Similar News
    Next Story
    X