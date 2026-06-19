Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightമലബാറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര...
    Sports
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 4:26 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 4:28 PM IST

    മലബാറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം; കായിക-യുവജന മേഖലയ്ക്ക് 173.77 കോടി വകയിരുത്തി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    മലബാറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം; കായിക-യുവജന മേഖലയ്ക്ക് 173.77 കോടി വകയിരുത്തി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ കായിക മേഖലയ്ക്ക് പുത്തനുണർവേകി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. കേരളത്തിലെ ഫുട്ബാൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കുന്നതിനുമായി മലബാറിൽ ലോകോത്തര ഫുട്ബാൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിനായി 50 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബാൾ സിരകളായ മലബാറിലേക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം വരുന്നത് കായിക പ്രേമികൾക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം പിന്നോട്ട് പോകുന്ന കായിക പ്രതിഭകളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനും, അവർക്ക് മികച്ച പരിശീലനം നൽകാനും പുതിയ സ്റ്റേഡിയം വഴിയൊരുക്കും. ഭാവിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാൾ മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതലായി ആകർഷിക്കാനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

    2036-ലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'മിഷൻ 2036' എന്ന പുതിയ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കും. അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മികച്ച കായിക പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനം നൽകാനാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

    പൊതുവെ കായിക, യുവജന ക്ഷേമ മേഖലകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇത്തവണ ബജറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയ്ക്കായി ആകെ 173.77 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ കോളജ് ക്യാമ്പസുകളിലെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ നവീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കായികക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പസുകളിലെ മൈതാനങ്ങൾ പൂർണമായും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഗ്രാമീണ തലത്തിലും ക്യാമ്പസ് തലത്തിലും മികച്ച കായിക സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായകമാകും.

    * മലബാറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം.

    * ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന് 50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.

    * കായിക-യുവജന മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ആകെ 173.77 കോടി രൂപ.

    * 2036 ഒളിമ്പിക്സ് ലക്ഷ്യമാക്കി പുതിയ കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ 'മിഷൻ 2036' പദ്ധതി.

    * സംസ്ഥാനത്തെ കോളജ് ക്യാമ്പസുകളിലെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ പൂർണമായും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Budgetmalabarchief minister keralafootball stadiumVD Satheesan
    News Summary - Kerala Budget boosts sports and culture with stadium
    Similar News
    Next Story
    X