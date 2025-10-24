Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:12 AM IST

    ‘ഈ മെഡൽ എന്റെ അച്ഛനെ അണിയിക്കണം’

    ജൂ​ഡോ​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​ച്ഛ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് സ​ജ​ന സ​ജ​ൻ
    'ഈ മെഡൽ എന്റെ അച്ഛനെ അണിയിക്കണം'
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ക​ള​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത്​ അ​ച്ഛ​ൻ സ​ജ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ​ജ​ന തി​രി​ച്ച​റി​യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന സ്കു​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ജൂ​ഡോ​യി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ എ​തി​രാ​ളി​യെ നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ൾ സ​ജ​ന പ​ര​തി​യ​ത് ആ ​അ​ച്ഛ​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സം മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് വീ​ട്ടി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ച്ഛ​ന് മ​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ​ത് നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നു​ള്ള ഭാ​ഗ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​ച്ഛ​ന് വ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​മ്മ​യും എ​ത്തി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ജൂ​ഡോ​യി​ൽ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യ ജേ​ഷ്ഠ​ൻ സാ​യൂ​ജ് മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം സ​ജ​ന​യെ വാ​രി​പ്പു​ണ​ർ​ന്നു. ‘ഈ ​മെ​ഡ​ൽ എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​നെ അ​ണി​യി​ക്ക​ണം’ -സ​ജ​ന സ​ജ​ൻ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം വി​തു​മ്പ​ലോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 36 കി. ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ജ​ന മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. തൃ​പ്ര​യാ​ർ ചാ​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും പെ​യി​ൻ​റി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​മാ​യ തേ​ക്കാ​യി സ​ജ​ന്റെ​യും സ്വ​പ്ന​യു​ടെ​യും ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളി​ൽ ഇ​ള​യ​വ​ളാ​ണ് സ​ജ​ന. പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​ക​ര ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ സ​ജ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ ക​ണ​ങ്കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റെ​ങ്കി​ലും വ​ക​വ​ക്കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ലു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് ബൈ​ക്കി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ച്ഛ​നെ കാ​റി​ടി​ച്ച വി​വ​രം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​പോ​രും വ​രെ സ​ജ​ന​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ വി​ജ​യ​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങി​യി​റ​ങ്ങി​യ മ​ക​ളെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ച്ഛ​ൻ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലെ​ത്തി. ത​ല​യി​ൽ മു​റി​വ് കെ​ട്ടി​യ ത​ന്റെ അ​ച്ഛ​നെ ക​ണ്ട സ​ജ​ന ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു ക​ര​ഞ്ഞു. ശ​രീ​രം കൊ​ണ്ട് മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​​െന്റ പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് ആ ​അ​ച്ഛ​ൻ മോ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ആ ​ഉ​റ​പ്പി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ സ​ജ​ന വി​ജ​യ​കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ടു.

