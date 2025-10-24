Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:43 AM IST
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘കേ​ര​ള അ​ച്ചാ ഹേ, ​ലേ​കി​ൻ ഗ​ർ​മി ജാ​സ്തി ഹേ’ (​കേ​ര​ളം ന​ല്ല​താ​ണ്. പ​​ക്ഷേ ചൂ​ട്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്) -സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ 50 കി. ​ജൂ​ഡോ​യി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​യെ മ​ല​ർ​ത്തി​യ​ടി​ച്ച ശേ​ഷം അ​രു​ണാ​ച​ലു​കാ​ര​നാ​യ കി​പാ ചി​ങ്പ പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ പ​റ​യു​ന്നു. ജൂ​ഡോ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് കി​പാ ചി​ങ്പ നാ​ടും​വീ​ടും വി​ട്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​ർ സാ​യി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. ഇ​വി​ടു​ത്തെ മു​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ത​​െന്റ നാ​ട്ടു​കാ​ര​നു​മാ​യ ‘ത​ട’​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ചി​ങ്പ​യും ര​ണ്ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ കി​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടു​ത്തെ ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളോ​ട് പൊ​രു​ത്ത​​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ മ​റ്റു ര​ണ്ടു​പേ​രും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ത​ന്റെ ഇ​ഷ്ട​ത്തെ അ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​ൻ ചി​ങ്പ​ക്ക് ആ​യി​ല്ല. ജു​ഡോ​യോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം വി​ടാ​തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. ഒ​റ്റ​യ്ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ര ദൂ​രം പോ​യി പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ദ്യം പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ചി​ങ്പ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഇ​വി​ടു​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യോ​ടും ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളോ​ടും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ ചി​ങ്പ​ക്ക് ഇ​നി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ജൂ​ഡോ​യി​ലെ ത​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഇ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്ക​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​വി​ൽ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ട് മ​ല്ലി​ട്ട് തു​ട​രു​ന്നു. ആ ​ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു ന​ല്ല വാ​ർ​ത്ത​യെ​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ വി​വ​രം വീ​ട്ടി​ൽ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​രും ഹാ​പ്പി. അ​രു​ണാ​ച​ലി​ൽ ഗ​വ. സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ കി​പാ താ​രോ​യു​ടെ​യും സ്റ്റോ​ർ കീ​പ്പ​റാ​യ കി​പാ യാ​മ​യു​ടെ​യും ഏ​ഴ് മ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ചി​ങ്ങ്പ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​യും ഇ​തേ​യി​ന​ത്തി​ൽ ചി​ങ്പ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ർ​ണം. തൃ​ശൂ​രി​ലെ ചേ​ർ​പ്പ് ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ചി​ങ്പ ജു​ഡോ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടാ​ൻ ജ​പ്പാ​നി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

