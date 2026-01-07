Begin typing your search above and press return to search.
    ചക്കിട്ടപ്പാറയിൽനിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലേക്ക് അതിവേഗം ഓടിക്കയറി, നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രവും തിരുത്തി

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ലും ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും മെ​ഡ​ൽ നേ​ടു​ക​യും 2016 റി​യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത സ്വ​പ്ന​സ​മാ​ന​മാ​യ ക​രി​യ​റി​നാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ 34ാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഓ​ട്ട​ക്കാ​ര​നാ​യി ട്രാ​ക്ക് വാ​ണ ജി​ൻ​സ​ൺ ജോ​ൺ​സ​ൺ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ 1500 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡു​കാ​ര​നാ​ണ്. 800 മീ​റ്റ​ർ റെ​ക്കോ​ഡും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചു. ''കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച യാ​ത്ര 2023ൽ ​ഹാ​ങ്ഷൂ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് വേ​ദി​യി​ൽ​വ​രെ എ​ത്തി. അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ്, ന​ന്ദി''-​വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ജി​ൻ​സ​ൺ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും തി​രു​ത്തി

    2018 ജ​കാ​ർ​ത്ത ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ൽ 1500 മീ​റ്റ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വും 800 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2015 വു​ഹാ​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 800 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ള്ളി​യും 2017 ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ൽ 800 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ങ്ക​ല​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. 2015ലെ ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്പ്രി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. 2023ൽ ​ന​ട​ന്ന 19ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ൽ 1500 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ങ്ക​ല​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 800 മീ​റ്റ​റി​ൽ 42 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം​കാ​ലം ശ്രീ​റാം സി​ങ് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡ് തി​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ജി​ൻ​സ​ൺ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ച്ച​ത്. 2018ലെ ​ദേ​ശീ​യ സീ​നി​യ​ർ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഒ​രു മി​നി​റ്റ് 45.65 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത് ഇ​ള​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ന്റെ പേ​രി​ൽ എ​ഴു​തി.

    ഇ​യ്യി​ടെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്സ​ൽ 800 മീ​റ്റ​റി​ലെ റെ​ക്കോ​ഡ് തി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 1500 മീ​റ്റ​റി​ലും 23 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡ് ജി​ൻ​സ​ൺ പ​ഴ​ങ്ക​ഥ​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗോ​ൾ​ഡ് കോ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന 2018 കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ലാ​ണ് മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റ് 47.04 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത് ​ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡ് കു​റി​ച്ച​ത്. ഒ​രേ വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട് റെ​ക്കോ​ഡ് തി​രു​ത്തി​യ താ​രം ഏ​ഷ്യ​ൻ ടോ​പ് അ​ത്‍ല​റ്റാ​യും മാ​റി. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം 1500 മീ​റ്റ​റി​ലെ സ്വ​ന്തം ​റെ​ക്കോ​ഡ് ബ​ർ​ലി​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​റ്റി​ൽ പു​തു​ക്കി (3: 35.24). ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ള​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ ആ ​റെ​ക്കോ​ഡ് ജി​ൻ​സ​ണി​ന്റെ പേ​രി​ൽ​ത​ന്നെ തു​ട​രു​ന്നു.

    ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​പ്പാ​നി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മേ​ള​ക​ൾ വ​രാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ജി​ൻ​സ​ണി​ന്റെ പ​ടി​യി​റ​ക്കം. 2007ൽ ​കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ മെ​ഡ​ല​ണി​ഞ്ഞ് ട്രാ​ക്കി​ലെ പൊ​ൻ​താ​ര​മാ​യി ഉ​ദി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന ജി​ൻ​സ​ണി​ന് പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്, ​ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്, ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്, കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് അ​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​പ്പാ​യ​മ​ണി​ഞ്ഞു ത്രി​വ​ർ​ണം അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ തോ​ളി​ലേ​റ്റി.

    കാ​യി​ക​മി​ക​വി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി 2018ൽ ​അ​ർ​ജു​ന പു​ര​സ്കാ​ര​വും ജി​ൻ​സ​ണി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി. ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് നീ​ളു​ന്ന ത​ന്റെ കാ​യി​ക ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​യി​ൽ പി​ന്തു​ണ​ച്ച കോ​ച്ചു​മാ​ർ, അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​മി, ആ​ർ​മി സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ന​ന്ദി പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് താ​രം. പേ​രാ​മ്പ്ര ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജി​ൻ​സ​ൺ നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​മി​യി​ൽ സു​ബേ​ദാ​റാ​യി ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ട്രാ​ക്കി​നോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും, ​പ​രി​ശീ​ല​ക വേ​ഷ​ത്തി​ൽ ഭാ​വി​യി​ൽ​ ട്രാ​ക്കി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രാ​നാ​ണ് ജി​ൻ​സ​ണി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. നി​ല​വി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വേ​ൾ​ഡ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സി​​ന്റെ ലെ​വ​ൽ വ​ൺ കോ​ഴ്സും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി താ​രം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

