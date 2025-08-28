Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightയു.എസ് ഓപൺ; നയം...
    Sports
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:56 AM IST

    യു.എസ് ഓപൺ; നയം വ്യക്തമാക്കി സിന്നർ, സ്വിയാറ്റെക്

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ സി​ന്ന​ർ 6-1 6-1 6-2ന് ​വി​റ്റ് കോ​പ്റി​വ​യെ​യും വിം​ബി​ൾ​ഡ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ സ്വി​യാ​റ്റെ​ക് 6-1 6-2ന് ​എ​മി​ലി​യാ​ന അ​റാം​ഗോ​യെ​യും വീ​ഴ്ത്തി
    Jannik Sinner
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​സ് ഓ​പ​ണി​ൽ ജാ​നി​ക് സി​ന്ന​റു​ടെ സെ​ർ​വ്

    ന്യ​യോ​ർ​ക്: യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​​ക്ക​വേ വ​മ്പ​ൻ ജ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജാ​നി​ക് സി​ന്ന​റും ഇ​ഗ സ്വി​യാ​റ്റെ​കും മു​ന്നോ​ട്ട്. വിം​ബി​ൾ​ഡ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ സ്വി​യാ​റ്റെ​ക് എ​തി​രാ​ളി​യാ​യ എ​മി​ലി​യാ​ന അ​റാം​ഗോ​യെ 6-1 6-2ന് ​വീ​ഴ്ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ സി​ന്ന​റും സ​മാ​ന പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ക​ളം​നി​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​ക് താ​രം വി​റ്റ് കോ​പ്റി​വ​ക്കെ​തി​രെ 6-1 6-1 6-2നാ​യി​രു​ന്നു ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ താ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ലാ​യ സി​ന്ന​ർ പ​ക്ഷേ, ആ​ദ്യാ​വ​സാ​നം കാ​ണി​ക​ളു​ടെ നി​റ കൈ​യ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കി​രീ​ട​പ്പോ​ര് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ അ​ല​ക്സി പൊ​പി​റി​നാ​ണ് സി​ന്ന​ർ​ക്ക് എ​തി​രാ​ളി.

    വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രി​യാ​യ കൊ​കോ ഗോ​ഫ് ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ജ​യം പി​ടി​ച്ചു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ അ​ജ്‍ല ടോം​ല​ജ​നോ​വി​ച്ചി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ 6-4 6-7(2) 7-5നാ​ണ് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ജ​ർ​മ​ൻ താ​രം അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ സ്വ​രേ​വ് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ലി​യാ​ന്ദ്രോ ടാ​ബി​ലോ​യെ വീ​ഴ്ത്തി ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി. സ്കോ​ർ 6-2 7-6 6-4.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsUS openIga SwiatekJannik Sinner
    News Summary - Jannik Sinner Iga Swiatek continued their major winning on us open
    Similar News
    Next Story
    X